Nach Sturz ins Münchner U-Bahn-Gleis ‒ Mann kann sich vor einfahrenden Zug retten

Von: Jonas Hönle

Teilen

Nach einem Sturz ins U-Bahn-Gleis in München konnte sich ein Mann vor einem einfahrenden Zug retten. (Symbolbild) © picture-alliance / dpa/dpaweb

Ein Mann blieb nach einem Sturz erst bewusstlos im U-Bahn-Gleis liegen. Als ein Zug einfährt, kann er sich gerade noch retten. Wie ihm das gelang, erklärt die Münchner Polizei.

München / Großhadern ‒ Ein Mann fiel in der Station Klinikum Großhadern ins Gleis und blieb zunächst bewusstlos liegen. Als er wieder zu sich kommt, kann der Verletzte sich mit einem Sprung in den Schutzraum unter dem Bahnsteig vor einer einfahrenden U-Bahn in Sicherheit bringen.

Sturz ins U-Bahn-Gleis in München - Mann rettet sich vor einfahrenden Zug am Klinikum Großhadern

Ein Passante alarmierte am Donnerstag, gegen 23 Uhr, den Notruf 110 und meldet eine Person im Gleis, als ein Zug einfuhr.

Während den Ermittlungen an der Haltestelle Klinikum Großhadern stellte sich heraus, dass ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München kurz vor dem Notruf am Bahnsteig telefoniert hatte.

Dann war der Mann laut Polizei in den Gleisbereich gefallen und mehrere Minuten bewusstlos liegengeblieben. Kurze Zeit später war er aufgewacht und im Gleis herumgelaufen.

Als eine U-Bahn einfuhr und eine Schnellbremsung durchführen musste, sprang der 54-Jährige rechtzeitig in die Nische des Schutzraums unter dem Bahnsteig. Dadurch kam es zu keinem Unfall zwischen Mann und Zug

Hinweis auf Drogen - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in Bahnverkehr

Bei dem Sturz hatte sich der 54-Jährige schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei ihm ergaben sich laut Polizei Hinweise auf einen Konsum von Drogen.

Der U-Bahn-Betrieb zwischen Großhadern und Klinikum Großhadern war für die Dauer von circa einer Stunde unterbrochen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr führt die Münchner Verkehrspolizei.



Hinweis der Münchner Polizei Unter jeder Bahnsteigkante an den U-Bahnhöfen in München befindet sich ein Sicherheitsraum, der sich über die gesamte Bahnsteiglänge erstreckt. Falls Personen in den Gleisbereich gestürzt sind, können diese sich dort in Sicherheit bringen. Die Personen sollen sich flach an die Nischenwand drücken, sich nicht bewegen und durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Der Sicherheitsraum soll erst verlassen werden, wenn eine entsprechende Aufforderung z. B. von der Feuerwehr, der Polizei oder dem Betriebspersonal dazu mitgeteilt wird.

Durch seine schnelle Reaktion hat ein U-Bahn-Fahrer in München einem Mann das Leben gerettet. Der Fahrgast war vor dem fahrenden Zug auf die Gleise gestürzt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.