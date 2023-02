Super Bowl 2023: Public Viewing in München ‒ Hier schauen Fans das NFL-Spiel zwischen den Chiefs und den Eagles

Von: Jonas Hönle

Teilen

Public Viewing: Hier schaut München den Super Bowl 2023. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Der Super Bowl 2023 bietet NFL-Football zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles sowie die Halbzeitshow von Rihanna. Die Public-Viewing-Events in München...

München ‒ Am Sonntag ist es endlich so weit - die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles treten im Super Bowl 2023 der National Football League (NFL) an. Kick-Off ist um 00.30 Uhr (deutsche Zeit) im State Farm Stadion in Glendale Arizona.

Millionen Fans auf der ganze Welt werden die Nacht wach bleiben und den Kampf um die Vince-Lombari-Trophy anschauen. Manch einer möchte aber vielleicht auch nur die Halbzeitshow von Rihanna sehen.

Auch in München herrscht Football-Fieber, schließlich fand hier das erste offizielle NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. Das Spektakel wird live von ProSiebenMAXX im FreeTV übertragen.

Doch Fans, die lieber in Gesellschaft von Gleichgesinnten feiern, bietet München mehrere Public-Viewing-Events.

Public Viewing zum Super Bowl der NFL in München

Die größte Public-Veranstaltung findet im Audi Dome statt. Ran lädt ab 18.30 Uhr 6500 Fans in die Halle ein. Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Volker Schenk führen durch den Abend. Tickets gibt es ab 29 Euro.

Außerdem können Sportbegeisterte mit 680 Gleichgesinnten ab 20 Uhr im Werk 7 Theater im Werksviertel feiern. Auf die Besucher warten für 25,90 Euro Bier, Barbecue, ein Roulette-Tisch, ein Bühnenprogramm sowie Cheerleader.

Die Studierendenvertretung der TU zeigt den Super Bowl auf einer Großleinwand in der Mensa an der Arcisstraße 17. Dort ist Platz für 400 Zuschauer. Es gibt Nachos, Chips und Getränke. Einlasskarten gibt es im Asta-Büro an der Arcisstraße.

Auch auf der Kinoleinwand können die Münchner die Partie verfolgen. Das Mathäser (acht Euro) und das Cinemaxx (zehn Euro) zeigen ab 22.50 Uhr das Spiel zwischen den Eagles und den Chiefs.

Im Hard Rock Cafe können Football-Fans das Spiel ab 22 Uhr inklusive Fingerfood-Buffet mit Hot Dogs, Chicken Wings, French Fries und unbegrenzt Filterkaffee genießen. Karten kosten hier 55 Euro.

In Deutschland finden 2023 zwei NFL-Spiele statt - mit den Kansas City Chiefs und den New England Patriots.

Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles

Das Substanz an der Ruppertstraße startet um 22.50 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Super Bowl, im 35 mm an der Bayerstraße beginnt das Public Viewing um 22.30 Uhr.

In der Champions Sportsbar im Marriot können die Münchner ab 22 Uhr die Übertragung auf zahlreichen Flatscreens und einer Video-Wall verfolgen. Hier kostet die Karte 39 Euro inkl. All-you-can-eat-Buffet bis 1 Uhr.

Auch in der Tonhalle wird das Spiel auf einer XXL-Leinwand übertragen. Die Karten kosten 10 Euro an der Abendkasse und es gibt noch einen Drink aufs Haus. Einlass ab 20 Uhr.

American Football gibt es auch im Wilden Westen. Die Schießstätte Allach an der Servetstraße bietet für 22 Euro eine große Leinwand und ein Buffet. Einlass ist um 22 Uhr.

Im Backstage können Fans mit den München Rangers den Super Bowl schauen. Einlass ist um 20.15 Uhr, die Tickets gibt es ab 6 Euro.

Die Munich Ravens wollen in ihrer Premierensaison in der ELF vom NFL-Hype in München profitieren und gleich oben mitspielen. Der Manager im Interview.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.