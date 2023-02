Arm in der reichen Stadt ‒ Viele Bedürftige in München sind auf die Suppenküche angewiesen

Von: Gabriele Winter

Marlies Brunner leitet seit drei Jahren die Korbinian-Küche in der Maxvorstadt, einem der reichsten Viertel der Stadt. © Gabriele Winter

In der Korbinian-Küche in der Maxvorstadt, dem reichsten Bezirk Münchens, essen täglich 500 Menschen. Wer hinter der Suppenküche steckt

München / Maxvorstadt ‒ Die Schlange vor der Suppenküche ist überraschend kurz. „Wenn das Wetter so schlecht ist wie heute, trauen sich viele ältere Leute nicht aus dem Haus“, erklärt die Leiterin der Korbinian-Küche, Marlies Brunner.

Armut in München: Wer sind die bedürftigen Menschen?

Zudem hätten die meisten am Anfang des Monats noch eher Geld in der Tasche als am Ende. Die Suppenküche steht – laut Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) – im reichsten Stadtteil Münchens.



„Bei uns essen viele Obdachlose, alte Menschen mit wenig Rente, Studenten, aber inzwischen auch Menschen, die in schlecht bezahlten Berufen arbeiten: Reinigungskräfte, Security-Leute oder Paketboten.“

Viele schämten sich und nähmen das Essen mit nach Hause. Auch Menschen vom sogenannten „Arbeiterstrich“ seien dabei. „Die schicken ihr Geld zu großen Teilen in ihre Heimatländer.“



Die Ernährungswissenschaftlerin Marlies Brunner hat die Korbinian-Küche vor drei Jahren mit aufgebaut. Damals, zu Beginn der Corona-Krise, wurde die Bahnhofsmission schier überrannt, und in der nahegelegenen St.-Bonifaz-Abtei fanden Umbauarbeiten statt.

„Daher bestand der dringende Bedarf, eine mobile Suppenküche aufzubauen.“ Inzwischen steht der gespendete Foodtruck von 13 bis 18 Uhr auf dem Platz vor der Elisenstraße 5 und stellt durchschnittlich 500 Essen täglich bereit.

Finanzierung der Suppenküche in der Münchner Maxvorstadt: Woher kommt das Geld?

Die Initiative wird durch private Spenden finanziert. Gekocht wird beim Sozialbetrieb Weißer Rabe und oft liefern auch Geschäftsleute oder Privatpersonen Essensspenden wie Dosenravioli oder Schokolade ab. „Hier kann kommen, wer will ‒ ohne Bedürftigkeitsprüfung“, sagt Marlies Brunner.

Vor dem Foodtruck sitzen unter einem Zeltdach einige mit mehreren Schichten bekleidete Menschen und löffeln ihr Schöpfgericht. Ein Mann, Ende 50, steht etwas abseits, fällt jedoch gleich auf – durch sein Gefährt, das übervoll beladen ist mit Isomatten, Schlafsäcken und sonstigen Habseligkeiten.

„Der größte Einkaufswagen Münchens“, scherzt der Mann, der sich Bernd nennt und nicht mit Bild in der Zeitung erscheinen will. Er sei seit drei Jahren obdachlos und komme regelmäßig zur Korbinian-Küche. Allerdings füllt er meist nur seine Thermoskannen mit heißem Tee auf und isst nichts, denn er ist Diabetiker und verträgt manche Eintöpfe nicht.

Die Arbeit in der Suppenküche kostet Kraft

Bernd hofft, dass es bald eine öffentliche Toilette in der Nähe der Essensausgabe gibt. Das wäre auch der Wunsch von Brunner und dem Bezirksausschuss, der auch schon einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt hat.

Trotz städtischer Unterstützung zu Beginn ihres Betriebs könnte die Korbinian-Küche ohne die Arbeit zahlreicher freiwilliger Kräfte nicht überleben. Auch Brunners Sohn hilft zeitweise mit, wobei er kürzlich beinahe das Handtuch geworfen hätte.

Grund war eine über 80-jährige Frau, der er einen weiteren Joghurt verweigern musste und die daraufhin sagte: „Wissen Sie, ich habe nach dem Krieg München mitaufgebaut und jetzt muss ich um einen Joghurt betteln.“

