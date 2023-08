SWM senken Gas-Preis in München ‒ Wie viel weniger Kunden ab Herbst für Erdgas zahlen

Auch Strom soll günstiger werden

Die Stadtwerke München (SWM) senken den Preis für Gas. Kunden zahlen an Herbst weniger für Erdgas. Auch Strom soll wieder günstiger werden.

München ‒ Gas in München wird wieder günstiger. Die Stadtwerke (SWM) senken den Preis für Erdgas zum 1. Oktober 2023 um rund 40 Prozent.

SWM senkt Gas-Preis in München ‒ Kunden zahlen ab Oktober weniger für Erdgas

Zum Start der Heizperiode zahlt ein Münchner Musterhaushalt (15.000 kWh/Jahr, Allgemeine Preise) dann ab Herbst 122,25 Euro pro Monat weniger (151,98 Euro statt 274,23 Euro), heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Der gesunkene Gas-Preis soll in vergleichbarer Größenordnung neben den Kunden in der Grundversorgung auch allen anderen Privat- und Gewerbekunden zugutekommen. In Netzgebieten außerhalb Münchens können die Preissenkungen u.a. aufgrund der dort geltenden Netzentgelte jedoch abweichen.

Die SWM will ihre Erdgas-Kunden in den kommenden Tagen persönlich über die neuen Preise informieren.

Hinweis der SWM Ab sofort werden die neuen Preise bei der Berechnung der künftigen monatlichen Abschlagszahlungen im Zuge der Jahresrechnung berücksichtigt. Bei Kunden, die in diesem Jahr bereits ihre Jahresrechnung erhalten haben, sind die neuen Preise noch nicht in die Berechnung eingeflossen. Sie haben aber die Möglichkeit im Bereich „Meine SWM“ auf www.swm.de die Höhe ihrer Abschlagszahlung zu reduzieren. Alternativ können sie sich auch an den SWM Kundenservice wenden (kosten-freie Telefonnummer: 0800 796 01 01).

SWM will ab Herbst auch Strom-Preis in München senken

Zum 1. November will die SWM zudem den Strom-Preis in München um mehr als 20 Prozent senken. Weitere Informationen zu dieser Maßnahme sollen in Kürze erfolgen.

