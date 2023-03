Fernwärme-Ausbau

Die Stadtwerke München erweitern das Fernwärmenetz in Neuperlach und Berg am Laim. © SWM/Marcus Schlaf

„Ausbau der klimaschonenden Fernwärme“: So beschreiben die Stadtwerke München zwei Projekte, die in den kommenden Wochen in Neuperlach und Berg am Laim für Behinderungen sorgen.

Neuperlach/Berg am Laim – Mit gut 900 Kilometern Länge hat München eines der größten Fernwärmenetze in Europa. Die Stadtwerke München (SWM) modernisieren das bestehende Netz und richten es auf die Zukunft aus. Darüber hinaus bauen sie es aus und erschließen so neue Gebiete mit der umweltschonenden Wärme.



Denn nicht nur beim Strom, sondern auch im Wärmebereich bauen die SWM die erneuerbaren Energien aus. Die SWM haben es sich zum Ziel gesetzt, den Münchner Bedarf an Fernwärme bis spätestens 2040 CO2-neutral zu decken. Einen wesentlichen Beitrag zur Wärmewende wird die Geothermie liefern.



Ein Projekt wird an der Schlüsselbergstraße in Berg am Laim ausgeführt. Dazu wird eine neue Leitung in der Fahrbahn der Schlüsselbergstraße verlegt. Die Baumaßnahme wird auf einer Länge von zirka 15 Metern durchgeführt. Während der Grabungsarbeiten kommt es vorübergehend zu Behinderungen und Absperrungen im Geh- und Fahrbahnbereich der Schlüsselbergstraße. Entlang der Bautrasse bleibt der Fahrverkehr eingeschränkt nutzbar. Es kommt zeitweise zu Fahrbahnverengungen, abhängig vom Baufortschritt. Der Individualverkehr wird aufrechterhalten. Das Parken im Baustellenbereich ist vorläufig nur eingeschränkt möglich. Die Zugänge zu den Häusern und Einfahrten werden durch Brücken sichergestellt. Die Arbeiten beginnen in der 10. Kalenderwoche und enden in der 17. Kalenderwoche.



Auch in Neuperlach erweitern die SWM das Fernwärmenetz. Dazu wird eine neue Leitung in der Fahrbahn des Hans-Lohr-Wegs verlegt. Die Baumaßnahme wird auf einer Länge von zirka 80 Metern durchgeführt. Die neue Leitung schließt am Hugo-Lang-Bogen an das vorhandene Fernwärmenetz an. Während der Arbeiten ist mit Behinderungen und Absperrungen im Geh- und Fahrbahnbereich zu rechnen. Der Individualverkehr wird aufrechterhalten. Das Parken im Baustellenbereich ist vorläufig nur eingeschränkt möglich. Die Zugänge zu den Häusern und Einfahrten werden durch Brücken sichergestellt. Die Arbeiten beginnen in der 10. Kalenderwoche und enden in der 17. Kalenderwoche.



Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass es witterungsbedingt (Schnee/Frost) zu Verschiebungen und Verzögerungen im Bauablauf sowie bei der Oberflächenwiederherstellung kommen kann.



Planung und Betreuung der Maßnahme erfolgen durch die SWM Services GmbH, den technischen Service-Spezialisten der SWM.



Weitere Informationen zum Projekt erhalten Anwohner unter der Telefonnumer 2361-2604 oder E-Mail baustellen@swm.de.