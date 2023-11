Wärmefonds für einkommensschwache Haushalte in München ‒ SWM setzt Zuschüsse auch 2024 fort

Von: Jonas Hönle

Die Stadtwerke München setzten ihren Wärmefonds, auf den hilfsbedürftige Münchner zurückgreifen können, auch im Jahr 2024 fort. (Symbolbild) © dpa/Tobias Hase

Münchner Haushalte, die besonders von den steigenden Energiepreisen betroffen sind, erhalten auch im Jahr 2024 Zuschüsse aus dem Wärmefonds der SWM.

München ‒ Die Stadt München führt den Wärmefonds für einkommensschwache Haushalte fort. Dies geschehe aufgrund der anhaltende Nachfrage, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke (SWM) am Montag.

Wärmefonds unterstützt auch 2024 einkommensschwache Haushalte in München

Auch im Jahr 2024 können Münchner, die am stärksten von den steigenden Energiepreisen betroffen sind, einen Zuschuss erhalten. Dieser erfolgt einmal jährlich in Form einer Pauschale - in der Regel pro Einzelperson 700 Euro und für jede weitere Person im Haushalt zusätzlich 300 Euro.

„Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Sozialreferat, den Wohlfahrtsverbänden und der SWM ermöglicht, dass wir gemeinsam bedürftige Münchner*innen unterstützen können. Der Umfang der Hilfen und die gemeinsame Abwicklung mit sozialen Einrichtungen in München ist bundesweit eine Besonderheit,“ sagt Martin Janke, Projektleiter Wärmefonds bei den SWM.

Seit dem Start des Wärmefonds im Januar 2023 seien bereits mehr als 6,7 Millionen Euro für mehr als 5.400 Haushalte bewilligt worden. Davon sollen 15.700 Münchner aus allen Altersgruppen, insbesondere Familien mit Kindern und Jugendlichen, profitieren.

Wärmefonds in München Informationen zum Wärmefonds und den Leistungen gibt es auf www.waermefonds.de sowie telefonisch an der Energie-Hotline der Diakonie München und Oberbayern unter 089/126991-5150 (Mo-Fr, 9 Uhr bis 17 Uhr).

