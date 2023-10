Die Heldin vom Hirschgarten ‒ wie eine Münchnerin ein entführtes Kind rettete

Von: Gabriele Winter

Daniela H. bewahrte ein Kind nach einer Entführung im Hirschgarten vor Schlimmeren. © privat

Die Täterin nahm ein fremdes Kind von einem Spielplatz im Hirschgarten mit nach Hause. Wie eine Münchnerin auf die Entführung aufmerksam wurde und die Situation rettete...

München ‒ Der Eltern-Albtraum passierte jetzt an einem Spielplatz im Hirschgarten: Eine Mutter konnte ihr zweijähriges Kind nicht mehr finden und rief die Polizei (Hallo berichtete).

Eine große Suchaktion blieb zunächst ohne Erfolg, denn das Mädchen war nicht weggelaufen, sondern von einer psychisch kranken Frau entführt worden. Doch durch die Aufmerksamkeit der Anwohnerin Daniela H. (59), wurde das Kind gefunden.

Die Täterin wurde nach Polizeiangaben bis auf Weiteres in die Psychia­trie eingewiesen. Im Hallo-Interview erzählt die Retterin exklusiv, wie sie die Entführung bemerkt und das Kind vor Schlimmerem bewahrt hat.



Entführung im Hirschgarten: Täterin nimmt fremdes Kind mit nach Hause - Münchnerin hilft heldenhaft

Hatten Sie an dem Tag etwas von der Suchaktion gehört?

Nein, ich hatte gar nichts mitbekommen.

Und wie haben Sie bemerkt, dass etwas nicht stimmt?

Ich habe die Nachbarin im Hof mit einem weinenden, kleinen Kind gesehen. Ich habe gefragt, wer denn das Mädchen sei. Im Gespräch wurde klar, dass sie das Kind nicht kennt. Die Nachbarin hatte es auch nicht mal abgestritten und ich habe versucht, ihr klar zu machen, dass die Kleine jetzt eine vertraute Person bräuchte. Sie hat sich dann von mir abgewandt und ist weggegangen.

Ist Ihnen die Nachbarin vorher schon mal aufgefallen?

Ich hatte mitbekommen, dass es die Frau nicht so leicht hat.

Nachdem die Frau sich abgewandt hat, was haben Sie gemacht?

Kurz habe ich überlegt, was ich machen soll, weil mir die Erklärungen so unstimmig vorkamen und dann habe ich die Polizei gerufen. Die hatten ja schon die Streifenwagen im Hirschgarten und sind gleich vorbeigekommen. Ich habe sie ins Haus gelassen, bin aber in der Wohnung geblieben und habe nicht mitverfolgt, wie das Kind geholt wurde.

Sie arbeiten beim Jugendamt. Sensibilisiert das für solche Situationen?

Vielleicht. Ich habe aber eigentlich von klein auf gelernt, dass man sich einsetzen soll, und es wichtig und richtig ist, sich zu kümmern, wenn jemand in Not ist. Doch es gibt natürlich trotzdem eine Hemmschwelle. Ich habe auch gezögert. Man muss immer abwägen und den eigenen Wahrnehmungen trauen.

Woran kann man erkennen, dass etwas nicht stimmt, und ein Kind beispielsweise mit einem Erwachsenen zusammen ist, zu dem es vermutlich nicht gehört?

Wenn ein Kind sich so gar nicht beruhigen lässt, es nicht nur weint, sondern panisch weint oder weglaufen will. Und wenn ein Kind größer ist, kann man ja fragen: Ist das deine Mama oder dein Papa? Auch in Situationen, wo Kinder geschlagen werden, sollte man einschreiten.

Wie lassen sich allgemein solche Situationen vermeiden?

Ein allererster Schritt ist vielleicht, Kontakt mit der Nachbarschaft zu halten, sich zu grüßen, aufeinander zuzugehen.

Sonst hätten Sie vielleicht die Notlage gar nicht bemerkt?

Ja, möglicherweise.

