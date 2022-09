Fahnder schnappen mehrere Taschendiebe in München ‒ In allen Fällen gingen die Tatverdächtigen verschieden vor

Von: Jonas Hönle

Taschendieb-Fahnder am Stachus und auf der Wiesn nehmen Tatverdächtige fest. (Symbolbild) © dpa/Paul Zinken

Taschendieb-Fahnder am Stachus und auf der Wiesn melden drei Festnahmen. In den Fällen gingen die Tatverdächtigen jeweils unterschiedlich vor.

Während dem Oktoberfest in München erhält die Polizei Unterstützung von Taschendieb-Fahndern aus vielen Teilen Deutschlands und dem Ausland. Bei Einsätzen am Donnerstag kam es zu mehreren Festnahmen.

In allen drei Fällen hat das Münchner Kommissariat für Taschendiebstahl die Ermittlungen übernommen.

Festnahme am Stachus - Taschendieb-Fahnder beobachten Tatverdächtige

Taschendieb-Fahndern aus Köln und Berlin bemerkten am späten Nachmittag zwei Ukrainerinnen (39 und 15 Jahre) am Stachus, die Passanten auffällig beobachteten.

Später öffnete die Jüngere den Rucksack einer 63-jährigen Münchnerin und fasste hinein. Dabei wurde sie von den Älteren mit einem Regenschirm abgeschirmt. Da die 15-Jährige offensichtlich keine Wertgegenstände ertasten konnte, kam es zu keinem Diebstahl.

Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen im Anschluss fest. Sie werden am Freitag dem Ermittlungsrichter wegen des versuchten Taschendiebstahls vorgeführt.

Auf der Wiesn - Taschendieb-Fahnder nehmen Münchner fest

Taschendieb-Fahnder aus Budapest in einem Wiesn-Zelt beobachteten am Abend einen 20-jährigen Münchner, der augenscheinlich nach Diebstahlsgelegenheiten suchte.

Dieser näherte sich einer amerikanischen Wiesn-Besucherin und öffnete ihre Handtasche. Als er versuchte in die Tasche zu greifen, bemerkte dies die Frau und zog die Tasche nach vorne. Daraufhin ließ der Münchner von der Frau ab und griff kurze Zeit später stattdessen nach einer abgelegten Jacke. Er zog sie an und wollte sich nun entfernen.

Dabei wurde er festgenommen und anschließend wegen des Diebstahls angezeigt.



Taschendieb-Fahnder nehmen Tatverdächtigen auf dem Oktoberfest fest

Am späten Abend beobachteten Taschendieb-Fahnder aus Frankfurt einen 46-jährigen Münchner, der in einem Wiesn-Zelt auf der Suche nach Diebstahlsgelegenheiten war.

Kurze Zeit später schlich er von hinten an eine Gruppe heran und nahm eine dort abgelegte Jacke an sich. Er entfernte sich anschließend zügig aus dem Festzelt. Im Außenbereich entnahm er aus der Jacke die darin befindlichen Kopfhörer, steckte diese ein und zog im Anschluss die Jacke an.

Bevor er das Oktoberfest verlassen konnte, nahmen ihn die Taschendieb-Fahnder fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Den Münchner erwartet nun eine Anzeige wegen Taschendiebstahls.

