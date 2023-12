Nach Gespräch am Stachus war das Handy weg – Münchner Polizei nimmt Verdächtigen wegen Taschendiebstahl fest

Die Münchner Polizei hat einen Mann nach einem Taschendiebstahl am Stachus festgenommen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Ein Mann wurde an der S-Bahn-Station Stachus von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt, dann war sein Handy weg. Die Polizei ermittelt wegen Taschendiebstahl.

München / Altstadt – Die Münchner Polizei hat einen Verdächtigen nach einem Taschendiebstahl am Stachus festgenommen. Der Mann erhielt eine Anzeige und wird dem Haftrichter vorgeführt.

Ein 21-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen wurde am Donnerstagmorgen von einem Unbekannten an der S-Bahn-Station Stachus angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Kurz darauf bemerkte er das Fehlen seines Handys und erstattete Anzeige bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Im Laufe der Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen einen 28-jährigen Mann. Die Beamten der Bundespolizei verständigten die Taschendiebfahnder des Polizeipräsidiums Münchens, die den Verdächtigen dann am Hauptbahnhof erkannten und festnahmen.

