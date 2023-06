Taylor Swift spielt Konzert im Olympiastadion München ‒ Infos zum Vorverkauf und der Registrierung für Tickets

Von: Jonas Hönle

Taylor Swift spielt im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ ein Konzert im Olympiastadion München. © Ashley Landis

Im Juli 2024 spielt Taylor Swift im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ ein Konzert im Olympiastadion München. Wie die Registrierung für den Ticket-Vorverkauf abläuft...

München ‒ Taylor Swift hat Fans auf der ganzen Welt - auch in München. Diese dürfen sich jetzt freuen, denn die Sängerin kommt im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ nach Deutschland und spielt auch ein Konzert im Olympiastadion.

Taylor Swift spielt Konzert im Olympiastadion München bei „The Eras Tour“ 2024

Neben dem Auftritt am 27. Juli 2023 in München macht die US-amerikanische Popmusikerin auch Halt in Gelsenkirchen (18. Juli) und Hamburg (23. Juli), teilte die Konzertagentur Karsten Jahnke laut dpa am Dienstag mit.

„Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch nächstes Jahr auf der The Eras Tour bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen“, schrieb die 33-Jährige am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite.

Tickets für Konzert von Taylor Swift - Registrierung auf Homepage und für Vorverkauf bei Eventim

Fans können sich auf der Homepage von Taylor Swift ab sofort und bis Freitag, den 23. Juni, für Tickets registrieren.

Möglich ist das auch über den Ticket-Verkäufer Eventim. Der Vorverkauf startet am 12. Juli. Der Andrang für die Vorverkaufs-Registrierung sei bereits am Dienstagabend „riesig“ gewesen, hieß es bei Eventim.

