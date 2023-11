Terrassen-Brand in München verursacht hohen Schaden ‒ Gasgrill und Gartenmöbel gehen in Flammen auf

Von: Jonas Hönle

Wegen einem Brand eines Gasgrills und Gartenmöbel auf einer Terrasse in München kam es zu einem Feuerwehr-Einsatz. (Symbolbild) © David Young/dpa

Die Feuerwehr München rückte wegen einem Brand auf einer Terrasse zum Einsatz aus. Die Bewohnerin versuchte die Flammen zuerst selbst zu löschen.

München / Neuperlach ‒ Auf einer Terrasse in München sind sowohl ein Gasgrill und Gartenmöbel in Brand geraten. Durch die Flammen entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro an dem Haus.

Gasgrill und Gartenmöbel geraten in Brand - Feuerwehr-Einsatz in München wegen Terrassen-Brand

Die Bewohnerin bemerkte die Flammen, als sie am Samstag, gegen 17.30 Uhr, vom Einkaufen zurückkam. Laut Feuerwehr versuchte sie den brennenden Gasgrill und die Möbel zunächst mit einem Gartenschlauch selbst zu löschen.

Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten den Notruf 112. Ein Großteil der Bewohner verließ das Gebäude am Joseph-Maria-Lutz-Anger selbstständig.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand die Terrasse bereits komplett in Flammen und die Glasfront zum Wohnzimmer der angrenzenden Wohnung war bereits durch die Hitze geborsten.

Ein Trupp löschte den Brand im Freien, während weitere Einsatzkräfte in der Wohnung ein Übergreifen der Flammen auf das Innere verhinderten. Das Feuer war bereits nach 15 Minuten gelöscht.

Im Anschluss öffnete die Feuerwehr Teile des Vollwärmeschutzes des Hauses, um ihn auf Glutnester zu kontrollieren. Auch sämtliche Wohnungen wurden auf Rauch kontrolliert.

Das geplatzte Fenster und die Glastür mussten mit Brettern und Folie notdürftig verschlossen werden.

Hoher Sachschaden an Haus - Brand wegen Defekt am Gasgrill?

Die Brandwohnung ist so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit unbewohnbar ist. Die Frau kommt bei Bekannten unter. Alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, lediglich die Inhaberin der Brandwohnung, die Löschversuche unternommen hatte, wurde vom Rettungsdienst untersucht.

Ob ein technischer Defekt am Gasgrill oder der Brand eine andere Ursache hat, wird vom Fachkommissariat der Polizei ermittelt.

