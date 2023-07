The Weeknd kommt auf „After Hours til Dawn“-Tour nach München ‒ R&B-Sänger spielt Konzert im Olympiastadion

Von: Jonas Hönle

The Weeknd spielt im August ein Konzert im Olympiastadion München. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Wegen der Corona-Pandemie musste The Weeknd seine Tour verschieben, nun kommt der weltbekannte R&B-Sänger zum Konzert ins Olympiastadion München.

München ‒ The Weeknd kommt nach Deutschland - drei Jahre später als geplant - und spielt auf seiner Tour auch ein Konzert in München. Am 4. August tritt der aus Toronto stammende R&B-Sänger im Olympiastadion auf.

Wegen der Corona-Pandemie musste The Weeknd seine ursprünglich für 2020 geplante Tournee gleich zwei Mal verschieben.

Wegen hoher Nachfrage hatte der Sänger, der mit gebürtigem Namen Abel Makkonen Tesfaye heißt, schon Ende 2021 angekündigt, dass die „After Hours“-Tournee in „After Hours til Dawn“ umbenannt und statt in Arenen in größeren Stadien gespielt werden soll. Die Tour verbindet so die beiden letzten Studioalben „After Hours“ und „Dawn FM“, mit denen der 33-Jährige weltweit die Charts erobert hat.

The Weeknd als einer der erfolgreichsten Künstler der Welt. Auf der Streaming-Plattform Spotify ist er mit mehr als 105 Millionen (Stand: Juni 2023) monatlichen Streams weltweit Spitzenreiter. Sein Song „Blinding Lights“ mit über 3,6 Milliarden Streams ist laut den Billboard Charts der größte Hit aller Zeiten.

