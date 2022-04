Thomas Müller vom FC Bayern mit Meisterschafts-Rekord

Von: Andreas Schwarzbauer

Thomas Müller ist seit 2008 Profi beim FC Bayern. © Tobias Hase/dpa

Der FC Bayern hat am Samstagabend die zehnte Meisterschaft in Folge gefeiert. Stürmer Thomas Müller hat das einen alleinigen Rekord beschert.

München - Thomas Müller hat mit dem FC Bayern am Samstag seine elfte deutsche Meisterschaft gefeiert und ist damit alleiniger Rekordhalter. Er hat am häufigsten den Titel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Er ist damit alleiniger Rekordhalter und hat David Alaba, der vor dieser Saison zu Real Madrid gewechselt ist, hinter sich gelassen.

Zehn Meisterschaften in Folge für Müller und den FC Bayern

Nach dem 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund am Samstag ist der FC Bayern nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen und hat zum zehnten Mal in Folge die Meisterschale geholt. Müller war jedes Mal dabei. Außerdem errang er 2009/10 mit dem FC Bayern einen weiteren Meistertitel.

Es folgen mit je zehn Meisterschaften David Alaba, Manuel Neuer, Robert Lewandowski. Letzterer feierte zwei seiner Titel mit Borussia Dortmund. Neun Titel in der Bundesliga gewannen Franck Ribery, Javi Martinez und Jerome Boateng.

Quelle: www.hallo-muenchen.de