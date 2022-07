NFL 2022 in München: Ausverkauft! Wie schnell die Karten für die Allianz Arena auf Ticketmaster weg waren

Von: Marco Litzlbauer

Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers gastiert in der Münchner Allianz Arena. © Chris O'meara/AP/dpa

Am heutigen Dienstag startete der Kartenvorverkauf für das Spiel von den Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seehawks in der Allianz Arena. Wie groß die Nachfrage nach Tickets war...

Update Dienstag, 19. Juli, 10,58 Uhr:

Ausverkauft! Um 10.55 Uhr, also 55 Minuten nach offiziellem Vorverkaufsbeginn, waren alle regulären Tickets vergriffen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch immer mindestens 750.000 Personen in der digitalen Warteschlange.

Update Dienstag, 19. Juli, 10.35 Uhr:

Die digitale Warteschlange scheint übrigens ähnlich gut zu funktionieren, wie so manche Warteschlange in der realen Welt - nicht wirklich gut. Wie Hallo erfahren hat, kam es beispielsweise vor, dass Personen, die sich um 9.30 Uhr in den entsprechenden Bereich eingewählt hatten gut 550.000 Personen vor sich hatten, während andere, die sich erst um 9.35 Uhr reingeklickt hatten, „nur“ etwa 50.000 andere User vor sich hatten.

Offiziell vergriffen sind die Karten übrigens noch nicht. Noch immer ist die Warteschlange aktiv.

NFL 2022 in der Allianz Arena München: So läuft der digitale Vorverkauf über Ticketmaster

Update Dienstag, 19. Juli, 10.00 Uhr:

Das war zu erwarten: Der Ansturm auf die regulären Tickets ist noch größer als auf die Hospitality-Tickets. Über 700.000 Personen sind mit Beginn des Vorverkaufs um 10 Uhr in der digitalen Warteschlange. Bei bis zu sechs Tickets pro Person ist der Rest Mathematik....

Erstmeldung

Eigentlich dauert es noch eine Weile. Erst am 13. November 2022 (15.30 Uhr) treten die Seattle Seehawks im Rahmen der International Series der NFL gegen die Tampa Bay Buccaneers an. Doch bereits seit Monaten haben Fans aus München und ganz Deutschland dem Vorverkauf für das Spiel entgegen gefiebert. Mittendrin: Football-Superstar und Quaterback der Buccaneers Tom Brady.

Vorverkauf NFL 2022 in der Münchner Allianz Arena: Hospitality Tickets innerhalb von Minuten ausverkauft

Die VIP-Karten, sogenannte Hospitality-Tickets, gab es bereits am 14. Juni. Sie waren trotz Preisen zwischen 561 und 661 Euro pro Ticket innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. Über 80.000 Menschen waren damals in der Online-Warteliste.

Am Dienstag, 19. Juli, steigt ab 10 Uhr deutscher Zeit auch der Vorverkauf der regulären Tickets. Auch hier wird mit einem gigantischen Ansturm gerechnet.

Vorverkauf NFL 2022 in der Allianz Arena München: Was die regulären Karten kosten

Die Tickets kosten zwischen 62,50 (eingeschränkte Sicht) und 155 Euro. Kurz vor Beginn des Verkaufsstarts wird der Link bekanntgegeben, mit dem man Tickets erwerben kann. Bis zu sechs Karten soll man als Einzelperson erwerben können.

Informationen der NFL zufolge ist es ab 9:30 Uhr möglich, über den Ticketlink in eine Warteschlange zu gelangen. Wichtig ist hierbei, den Browser nicht mehr zu aktualisieren, sobald man eine feste Position erhalten hat.

