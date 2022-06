NFL 2022 in München: Hospitality-Tickets für Spiel in Allianz Arena nach zwei Minuten ausverkauft!

Von: Marco Litzlbauer

Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers spielt heuer in der Allianz Arena in München. © picture alliance/dpa/Tampa Bay Times via ZUMA Press | Douglas R. Clifford

München: Die amerikanische Football-Liga NFL kommt nach München - und die ganze Stadt will hin. Die Hospitality-Tickets waren nach zwei Minuten vergriffen. Wie viel sie gekostet haben...

Im Rahmen der International Series treten die Seattle Seahawks aus der National Football Conference (NFC) West am 13. November um 15.30 Uhr in der Münchner Arena gegen den aktuellen NFC-South-Champion, die Tampa Bay Buccaneers, an. Diese werden angeführt von dem erfolgreichsten Football-Spieler der NFL-Geschichte - Tom Brady.

Seit Monaten haben Fans dem Vorverkauf entgegen gefiebert. Heute, am 14. Juni, war es dann soweit. Zumindest die Premium-Pakete sollten ab 10 Uhr deutscher Zeit zu haben sein.

NFL 2022 in München: Das haben die Premium-Pakete für die Allianz Arena gekostet

Interessenten wurden via eines Verkaufsportals online erst in eine Warteliste geschickt. Weit über 80.000 Menschen befanden sich um 10 Uhr in dieser Warteposition. Schon da vermutlich desillusioniert, gab es keine zwei Minuten später Gewissheit. Alle Premium-Pakete waren vergriffen. Und das bei Preisen von 561 bis 661 Euro pro Ticket!

NFL 2022 in München: Ab wann es die normalen Tickets für das Spiel der Seahawks gegen die Buccaneers gibt

Für das Event konnten pro Person maximal 6 der Premium-Tickets bestellt werden. Für die allermeisten Fans heißt es nun weiter: Warten! Normale Einzeltickets gibt es ab Dienstag, 19. Juli, 10 Uhr deutscher Zeit. An diesem Tag dürfte allerdings mit einer noch größeren Nachfrage zu rechnen sein.

NFL 2022 in München: Das haben die Premium-Pakete für die Allianz Arena beinhaltet

Fantreff Nord Package:

- Zugang zu einer Gemeinschaftslounge 3 Stunden vor Anpfiff bis 60 Minuten nach dem Schlusspfiff

- Premium-Ticket, das in der Endzone auf Ebene 3 positioniert ist

- Champagner bei der Ankunft

- Inklusive Bar mit Bier, Wein, alkoholfreien Getränken, Tee und Kaffee

- High-End-Buffet vor dem Spiel

- Halbzeit (zwischen dem zweiten und dritten Quartal) Getränke und Snacks

- Gastgeber/Hostess ist überall in Anwesenheit

- Jeder Gast erhält ein Souvenir Programm

- Hin- und Rückfahrt mit dem Zug ab München Hbf

Sponsor Lounge Package beinhaltet:

- Zugang zu einer Gemeinschaftslounge 3 Stunden vor Anpfiff bis 60 Minuten nach dem Schlusspfiff

- Premium-Ticket zentral auf Ebene 3 gelegen

- Champagner bei der Ankunft

- Inklusive Bar mit Bier, Wein, alkoholfreien Getränken, Tee und Kaffee

- High-End-Buffet vor dem Spiel

- Halbzeit (zwischen dem zweiten und dritten Quartal) Getränke und Snacks

- Gastgeber/Hostess ist überall in Anwesenheit

- Jeder Gast erhält ein Souvenir Programm

- Hin- und Rückfahrt mit dem Zug ab München Hbf

