Das kosten die Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland

Von: Andreas Schwarzbauer

Auch in der Allianz Arena in München werden Spiele der EM 2024 stattfinden. © Tom Weller/dpa

UEFA verkündet Preise und Ablauf des Ticketverkaufs. Auch für sechs Partien in München können ab 3. Oktober Eintrittskarten erworben werden

München - Die Ticketpreise für die Fußball-EM in Deutschland 2024 stehen fest. Die günstigsten Eintrittskarten gibt es für 30 Euro. Für die Gruppenphase verkauft die UEFA in der Kategorie „Fans First“ 270.000 Tickets zu diesem Preis. Die Plätze befinden sich jeweils hinter den Toren.

Für das Eröffnungsspiel, das die deutsche Nationalmannschaft am 14. Juni 2024 in der Allianz Arena in München bestreitet, sowie für die Achtelfinal-Partien werden in dieser Kategorie 50 Euro fällig, im Viertelfinale 60 Euro, im Halbfinale 80 Euro und im Finale 95 Euro.

Tickets der übrigen Kategorien kosten in der Gruppenphase zwischen 60 und 200 Euro. Die Preise steigen in der K.o.-Phase ebenfalls an - auf bis zu 1000 Euro für einen Platz im Finale. Es wird ausschließlich Sitzplätze geben. „Wir sind noch nicht so weit, dass wir das für ein Turnier umsetzen können“, sagte Martin Kallen, Turnierorganisationschef der Europäischen Fußball-Union.

Fußball-EM 2024: So können Fans Tickets für das Turnier kaufen

In einer ersten Verkaufsphase von 3. bis 26. Oktober können die Fans die ersten 1,2 Millionen Eintrittskarten erwerben. Die EM-Tickets werden ausschließlich über den Internetauftritt des Turniers verkauft. Papiertickets gibt es nicht. Fans müssen dort ein Konto einrichten. Die Karten werden durch eine Verlosung vergeben. Alle Antragsteller haben die gleichen Chancen, welche zu erhalten, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt zwischen dem 3. und 26. Oktober sie den Antrag gestellt haben.

Nach der Auslosung der WM-Gruppen am 2. Dezember geht ab 4. Dezember eine weitere Million in den Verkauf. Weitere Verkaufsphasen folgen nach den Playoffs im März, kurz vor dem Turnier im „Last-Minute-Verkauf“ sowie im Turnierverlauf für die K.o.-Runde.

Fußball-EM 2024: Diese Spiele finden in München statt

In diesen Stadien finden die Spiele der Fußball-EM 2024 statt. © UEFA

In München finden insgesamt sechs Partien der Fußball-EM 2024 statt: Neben dem Auftakt am 14. Juni sind dies drei weitere Gruppenspiele (17., 20. und 25. Juni), ein Achtelfinale (2. Juli) sowie ein Halbfinale (9. Juli). Weitere Austragungsorte sind Berlin, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Das Finale hat wie 2006 Berlin erhalten.

