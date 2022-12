Hilferufe und Rauch aus Tiefgarage in München ‒ Feuerwehr rückt wegen zwei Pkw zum Brand-Einsatz aus

Von: Jonas Hönle

Feuerwehr-Einsatz wegen einem Brand in einer Tiefgarage an der Morassistraße. © Berufsfeuerwehr München

Anrufer melden Hilferufe und Rauch, die Feuerwehr München rückt zum Einsatz aus. Eine Person musste nach einem Brand in einer Tiefgarage ambulant versorgt werden.

München/Isarvorstadt ‒ Ein Brand in einer Tiefgarage in München hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten zwei Pkw löschen und eine Person ambulant versorgen.

Feuerwehr-Einsatz in München wegen Brand in Tiefgarage

Mehrere Personen alarmierten gegen 14.15 Uhr den Notruf 112 und meldeten Rauch aus der Tiefgarage an der Morassistraße, berichtet die Feuerwehr München. Sie teilten zudem mit, dass auch Hilferufe zu hören sein.

Mehrere Löschzüge der Feuerwehr und Rettungsdienstkräfte rückten daraufhin zu dem Brand aus.

Da die Einsatzkräfte mit Personen in der Tiefgarage rechneten, gingen sie zu deren Rettung dorthin vor.

Nach wenigen Minuten konnten sie die zwei brennenden Pkw lokalisieren und diese nach knapp 30 Minuten löschen.

In der Zwischenzeit hatte sich auch die anfangs um hilferufende Person an der Oberfläche bemerkbar gemacht und wurde durch ein Notarztteam versorgt.

Hilferufe und Rauch aus Tiefgarage an der Morassistraße

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Wohnungen in dem Gebäude. Um den Rauch zu entfernen, kamen mehrere Hochleistungslüfter zum Einsatz.

Für die Zeit der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen war die Zweibrückenstraße stadtauswärts vorübergehend gesperrt worden.

Der Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

