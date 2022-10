Alarm im Münchner Tierheim: Zahl der abgegebenen Tiere steigt ‒ Doch Platz ist begrenzt und das Geld fehlt

Von: Marie-Julie Hlawica

Übervoll: Die Katzen-Quarantänestation im Münchner Tierheim. © Tierheim München

Stehen die Tierheime vor dem Aus? In München werden mehr und mehr Tiere abgegeben, gerade bringt eine Schwemme an Katzen die Mitarbeiter an die Belastungsgrenze.

Inflation, Corona, Wohnungsnot oder der Ukraine-Krieg: All das sind Gründe, warum das Münchner Tierheim an der Belastungsgrenze ist.

„Viele Menschen können sich die Tierhaltung nicht mehr leisten, sind mit Geldsorgen und Vierbeiner überfordert, finden auf der Flucht mit Haustier keine Bleibe oder haben Angst vor den Tierarztkosten“, sagt Tierheim-Sprecherin Kristina Berchtold .

Kristina Berchtold © Schlaf

Die Zahl der Tiere steigt, Platz und Geld fehlt - Alarm im Münchner Tierheim

Das Münchner Tierheim ist schon jetzt mit aktuell 998 Tieren brechend voll: „Wenn wir keine Tiere mehr aufnehmen können, müssen wir, wie bereits andere Tierheime, einen Aufnahmestopp verhängen.“



Deshalb hat das Münchner Tierheim gemeinsam mit dem Dachverband sowie anderen Mitgliedsvereinen das Leitmotto „Tierheime am Limit“ ausgerufen.

„Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam helfen“, macht Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, deutlich. Es sei zu befürchten, dass viele Tierheime den Winter nicht überstehen. „Wir brauchen ein Rettungspaket“, so Schröder.



Nicht nur der Platz ist begrenzt, auch Fachpersonal fehlt: Berchtold: „Wir können nicht immer mehr Tiere auf eine gleichbleibende Anzahl Tierpfleger verteilen.“ Täglich steigen zudem die laufenden Kosten für Futter, Medizin oder Energie.

Und: Eine unerklärliche Katzenschwemme stellt alle Mitarbeiter aktuell vor ungeahnte Herausforderung: „Allein 44 Fund-Katzen waren es vergangene Woche“, berichtet Berchtold.

Das Münchner Tierheim bleibt für Besucher auch weiterhin geschlossen – dafür gibt es ab sofort geführte Rundgänge für Neugierige.

Mehr und mehr Tiere im Tierheim - Förderer stellen Zahlungen ein

Insgesamt sind 115 Hunde, 146 Katzen, 269 Nagetiere, 156 Ziervögel und zwei Ziegen – plus Wildtiere – auf dem Areal in Daglfing untergebracht. Allein 70 Hunde stehen auf der Warteliste zur Aufnahme, berichtet die Tierschützerin. „Deshalb beraten wir alle, ob und wie sie ihre Tier behalten können.“

Die Quarantänestation verursacht mit ungeimpften und ungechipten Jungtieren – meist von illegalen Transporten – hohe Kosten. „Viele aufgeflogene Händler treten die Vierbeiner an uns ab, um die Quarantäne nicht zu zahlen.“

Die Corona-Pandemie hatte den illegalen Handel mit Hunden und Katzen nochmal befördert.

Bisher gab es im Herbst immer einen Interessentenanstieg. Doch zurzeit steige nur die Zahl der abgegebenen Tiere „weiter und weiter“. Die Zahl der Tiervermittlungen gehe zurück.



Auch eine weitere Auswirkung der Inflation spürt das Tierheim: „Jeden zweiten Tag erhalten wir Kündigungen der Mitglied- und Patenschaften – jeder spart, wo er kann.“ Ein Problem – vor allem da die Pauschale, die die Landeshauptstadt bei Fundtieren zahle, „nicht kostendeckend“ sei.



Dennoch will der Verein die Abgabegebühren von 110 Euro pro Hund und 60 Euro pro Katze halten: „Nicht, dass noch mehr ihre Tiere aussetzen.“ Berchtold hofft jetzt auf ein Wunder: „Vielleicht finden sich Institutionen, die uns mit einer Großspende unterstützen.“

