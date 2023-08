Nyala-Weibchen im Münchner Tierpark Hellabrunn haben neuen Bock ‒ Modernisierung der Anlage abgeschlossen

Von: Jonas Hönle

Im Tierpark Hellabrunn München soll ein neuer Bock mit den Nyala-Weibchen für Nachwuchs sorgen. © Tierpark Hellabrunn

Die Tiefland-Nyala-Weibchen ziehen auf die modernisierte Anlage im Tierpark Hellbrunn München. Ein neuer Bock soll dort nun für Nachwuchs sorgen.

München / Thalkirchen ‒ Gleich zwei gute Nachrichten für die Nyala-Weibchen im Münchner Tierpark Hellabrunn: Die Anlage der Tiere wurde modernisiert und sie haben Gesellschaft von einem neuen Bock.

Modernisierte Nyala-Anlage im Tierpark Hellabrunn München - Neuer Bock soll mit Weibchen für Nachwuchs sorgen

Die Tiefland-Nyalas waren aufgrund der Baumaßnahme bisher nur eingeschränkt neben den Yaks zu sehen.

Die Gärtnerei des Tierparks hat in den letzten Wochen intensiv die Nyala-Anlage bearbeitet, neu begrünt und neue Versteckmöglichkeiten und Futterbäume geschaffen, teilt der Zoo am Freitag mit. Um ein Auswaschen des Bodens zu verhindern, wurde zusätzlich eine neue Regenrinne am Stall angebracht.

„Tieranlagen und vor allem das darauf befindliche Bodenmaterial müssen regelmäßig erneuert werden. Was Besucher oft nicht wissen; es sind vor allem die tierischen Bewohner, die sehr robust mit ihren Anlagen umgehen. Aber das muss auch so sein und gehört zu den vielen Dingen, die die Abläufe und baulichen Aufgaben im Tierpark Hellabrunn ausmachen“, erklärt Tierparkdirektor und Vorstand Rasem Baban.

Nyala-Anlage im Tierpark Hellbrunn München wurde modernisiert

Auf die fertige Anlage sind nun die drei Weibchen und der neuer Bock eingezogen. „Evan“ (1,5 Jahre alt) kam aus Beauval / Frankreich wird in den kommenden Tagen immer länger für Gäste zu sehen sein. Er soll ab jetzt für Nachwuchs sorgen.

Die Nyala-Weibchen auf der modernisierten Anlage. © Tierpark Hellabrunn

„Die Antilopenart der Nyalas galt sehr lange als eine der seltensten Antilopenarten. In der Vergangenheit initiierte, strenge Schutzmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass sich die Bestände wieder erholen konnten. Trotzdem zählen die Tiere zu den immer noch sehr wenig erforschten Hornträgern. Wir hoffen, dass sich unsere Weibchen und der Bock schnell aneinander gewöhnen und sich unsere Besucher bald vielleicht über Nachwuchs freuen dürfen“, sagt Carsten Zehrer, der zoologische Leiter im Tierpark Hellabrunn.

Nyalas Die Tiere stammen aus Afrika, leben dort in Gruppen von bis zu 30 Tieren zusammen und werden von einem dominanten Bock angeführt. Weibchen gebären oft alle zeitgleich und bilden „Kindergärten“ um den Nachwuchs besser vor Raubtieren schützen zu können. Dabei teilen sich die Tiere die Aufsicht über die Jungtiere, so dass sich die restliche Gruppe auf Nahrungssuche begeben kann. Auch beim Säugen unterstützen sie sich gegenseitig: Hat ein Junges Durst, darf es sowohl bei der eigenen wie auch anderen Müttern trinken.

Der Tierpark Hellabrunn in München appelliert an Besucher, die Tiere nicht zu füttern oder nachzuahmen sowie die Begrenzungen der Anlagen nicht zu überschreiten.

