Neue Capybaras im Tierpark Hellabrunn ‒ Wasserschwein-Single in München bekommt endlich wieder Gesellschaft

Von: Jonas Hönle

Neue Capybaras im Tierpark Hellabrunn München. © Tierpark Hellabrunn/Birgit Mohr

Lange war das Capybara im Tierpark Hellabrunn München Single, nun hat das Wasserschwein - das größte Nagetier weltweit - wieder Gesellschaft aus einem anderen Zoo bekommen.

Das männliche Single-Capybara im Tierpark Hellabrunn in München hat endlich wieder Gesellschaft. Nachdem das letzte weibliche Wasserschwein letztes Jahr nach einer problematischen Schwergeburt eingeschläfert wurde, kamen nun zwei neue Nager-Weibchen aus dem Zoo Neuwied in München an.

Die beiden Neuzugänge aus Rheinland-Pfalz konnten sich in den letzten drei Wochen an die Südamerika-Anlage sowie ihr männliches Pendant gewöhnen, was laut Tierpark Hellabrunn auch gut funktioniert hat.

Die Capybaras im Tierpark Hellabrunn München. © Lukas Barth-Tuttas

Capybaras – gemeinhin als Wasserschweine bezeichnet – gehören zur Familie der Meerschweinchen. Sie sind weltweit die größten Nagetiere.

Der natürliche Lebensraum erstreckt sich über den größten Teil Südamerikas östlich der Anden. Laut IUCN-Liste gelten Capybaras bisweilen zwar nicht als gefährdet, dennoch machen auch ihnen die Umweltzerstörung in Südamerika und die Bejagung zu Zwecken der Fleisch- und Ledergewinnung das Überleben nicht leichter.

Das Wasserschwein in München hat nun wieder Gesellschaft. © Birgit Mohr

Im Tierpark Hellabrunn sind bereits seit Jahrzehnten Capybaras untergebracht. Wissenschaftlich geführte Zoos und Tierparks variieren ihre Tierbestände im Rahmen internationaler Zuchtprogramme und tauschen diese oftmals untereinander aus. Damit soll sichergestellt werden, dass die Bestände in menschlicher Obhut gepflegter Wildtiere genetisch gesund bleiben und die unterschiedlichen ‚Familienstammbäume‘ ausgeglichen vertreten sind.

