Serie von Einbrüchen in den Tierpark Hellabrunn ‒ Münchner Polizei legt erfolgreiche Nachtschicht ein

Die Polizei in München überwachte den Tierpark Hellabrunn, nachdem es dort zu einer Serie von Einbrüchen kam. Die Nachtschicht hat sich ausgezahlt...

München / Thalkirchen ‒ Nach einer Serie von Einbrüchen in den Tierpark Hellabrunn hat die Münchner Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen.

Tierpark Hellabrunn in München - Polizei erwischt Verdächtigen nach Serien von Einbrüchen

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich an zwei Samstagen (29. Juli und 05. August) in der Nacht unerlaubt Zutritt in den Zoo. Anschließend drang er in eine dortige Gaststätte ein und stahl Getränke und Bargeld im dreistelligen Bereich. In beiden Fällen gelang ihm unerkannt die Flucht.

Am vergangenen Samstag überwachte die Polizei gezielt das Tierpark-Gelände. Dabei konnten sie gegen 23.35 Uhr einen 23-jährien Münchner festnehmen.

Dieser wurde nach der Sachbearbeitung, einer Anzeigenerstattung sowie der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Münchner Kommissariat für Einbruchsdelikte.

