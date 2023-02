Antilopen-Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn ‒ Neues Kudu-Baby in München heißt „Xankysha“

Von: Kristina Beck

Es ist ein kleines Mädchen bei den Großen Kudus: Nach einer neunmonatigen Tragzeit kam Anfang Januar im Tierpark Hellabrunn in München das kleine Weibchen zur Welt. © Tierpark Hellabrunn

Die Geburt geschah nachts im Stall: Im Tierpark Hellabrunn in München gibt es Nachwuchs bei den Großen Kudus. Wie das Antilopen-Mädchen zu seinem Namen kommt

München ‒ Nach neun Monaten Tragzeit ist es endlich so weit! Das Jungtier der Großen Kudus kam Anfang Januar mit 14,2 kg wohlbehalten zur Welt und sorgt für Begeisterung im ganzen Tierpark-Team.

Wie der Tierpark Hellabrunn mitteilt, habe sich die Geburt nachts im Stall ereignet und sei reibungslos verlaufen. Da die Namen aller Tiere in diesem Jahr mit dem Buchstaben „X“ beginnen, bekam das Weibchen den außergewöhnlichen Namen „Xankysha“.

Nachwuchs bei den Großen Kudus im Tierpark Hellabrunn in München

Die ersten Wochen liefen laut Zoo ruhig ab, denn sie lag im Stall und wurde regelmäßig von ihrer Mutter zum Säugen besucht. Diese wurde mit Xankysha zum ersten Mal Mutter und war selbst „ein bisschen unruhig und etwas aufgeregt, als die Tierpfleger am nächsten Morgen in den Stall kamen“, berichtet Carsten Zehrer, Kurator und Zoologischer Leiter in Hellabrunn.

Das Jungtier hat eine gute Entwicklung hingelegt. Es ist inzwischen auch schon mit der Herde, von der sie gut aufgenommen wurde, auf der Anlage unterwegs und wird weiterhin von dem Muttertier bestens versorgt.

Großer Kudu ist eine der größten Antilopenarten. © Dennis Eckert

Wer sind die Großen Kudus? Die Großen Kudus zählen zu den größten Antilopen der Welt und kommen in Süd- und Ostafrika vor. Zu ihrem natürlichen Lebensraum zählen Baum- und Graslandsavannen. Ihr Markenzeichen: Neben ihrer schnellen Geschwindigkeit können sie über bis zu drei Meterhohe Hindernisse springen.

Auf einer großen Freianlage leben die Kudus im Tierpark Hellabrunn zusammen mit Hartmann-Bergzebras, den Elenantilopen und drei Straußen-Damen.

