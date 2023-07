Neue Stachelschwein-Zwillinge in Hellabrunn ‒ Tierpark in München freut sich über überraschenden Nachwuchs

Von: Jonas Hönle

Nachwuchs bei den Stachelschweinen im Tierpark Hellabrunn in München. © Tierpark Hellabrunn

Im Tierpark Hellabrunn in München gibt es Nachwuchs bei den Weißschwanz-Stachelschweinen. Die Geburt der Zwillinge war eine angenehme Überraschung.

München ‒ Der Tierpark Hellabrunn freut sich über Nachwuchs bei den Weißschwanz-Stachelschweine - die Zwillinge kamen bereits Anfang April zur Welt.

Nach der tierärztlichen Erstuntersuchung am Mittwoch stehen jetzt aber das Geschlecht, das Gewicht und die Namen fest: Männchen Xüßer ist 3,8 Kilo schwer und sein Bruder Xenf 4,4 Kilo.

Die Stachelschwein-Zwillinge Xüser und Xenf. © Tierpark Hellabrunn

Weißschwanz-Stachelschweine-Zwillinge im Tierpark Hellabrunn in München

Da die Stacheln beim Zeitpunkt der Geburt noch sehr weich sind und erst nach zwei Wochen aushärten, zudem der Bauchbereich bei jungen Tieren sehr empfindlich ist, habe man sich in Hellabrunn für eine spätere Erstuntersuchung entschieden.

Die Geburt der Zwillinge war eher eine freudige Überraschung. Zu Beginn des Frühlings waren die erwachsenen Stachelschweine in der Tierpark-Anlage kaum zu sehen. Jetzt stehen die Gründe dafür fest.

„Die Kolleginnen und Kollegen aus der Tierpflege in diesem Bereich entdeckten die beiden Jungtiere bei der morgendlichen Kontrolle im Innenbereich. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Tiere auch entsprechend in Ruhe gelassen,“ sagt Carsten Zehrer, Leiter der Zoologischen Abteilung und Kurator in Hellabrunn.

Hellabrunn freut sich über Stachelschwein-Nachwuchs Xüser und Xenf

Nachwuchs und Eltern erkunden die Anlage. © Tierpark Hellabrunn

Dicht an die Eltern gekuschelt, erkundeten beide in den darauffolgenden Wochen zunächst den Innenbereich und wagten sich dann Mitte Mai das erste Mal auf die Anlage.

„Stachelschweine nehmen ihren Nachwuchs bei der Futtersuche, aber auch beim Schlafen in den ersten Monaten meist zwischen sich, um den Jungtieren optimalen Schutz bieten zu können“, so Zehrer zu dem Verhalten der Tiere.



Rasselnde Scheinriesen mit weichen und harten Stacheln Ein Mythos der sich bei den Tieren hartnäckig hält, ist die Annahme, sie würden bei Gefahr ihr Stacheln auf ihre Gegner schießen. Falsch! Stachelschweine haben kein sehr ausgeprägtes Sehvermögen, sie orientieren sich mit den empfindsamen Nasen und Ohren. Bei Gefahr stellen die Tiere die langen Deckstacheln auf, um größer zu wirken und potenzielle Feinde einzuschüchtern. Neben dieser Verteidigungsstrategie nutzen die Tiere zusätzlich auch die kleinen, hohlen Stacheln am Hinterteil, um rasselnde Geräusche erzeugen, die Feinde abschrecken sollen. Hilft auch das nicht, bewegen sie sich rückwärts auf den Feind zu und rammen ihre Stacheln in den Körper des Angreifers. Die Stacheln bestehen, genauso wie menschliche Fingernägel oder Haare, aus Keratin.

