Schrankenfrei Parken am Tierpark Hellabrunn in München ‒ Was das Auto-Kennzeichen damit zu tun hat

Von: Kristina Beck

20230330_neues-Parkentgeltsystem-P2_Peter-Park_Tierpark-Hellabrunn_v_2.jpg © Tierpark Hellabrunn

Wenn die Schranke fällt... Das Parken am Tierpark Hellabrunn in München soll einfacher werden. Wie das automatische Modell funktioniert und was es zukünftig kosten wird

München / Thalkirchen ‒ Neu und schrankenfrei ist das neue Parkplatzsystem am Tierpark Hellabrunn. Ab dem 30. März wird auf dem Parkplatz P2 das Parksystem betriebsbereit sein. Das teilt der Tierpark Hellabrunn am Donnerstag mit.

Parken am Münchner Tierpark Hellabrunn ohne Tickets oder Münzen möglich

Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen nach Tierpark-Angaben des jeweiligen Fahrzeugs gelesen und so die Parkdauer ermittelt. Das bisherige Anhalten und Warten auf die Schrankenöffnung entfallen.

Die Bezahlung erfolgt mit der Handy-App „Easy Park“, alternativ mit Karte oder Münzen am Parkautomaten – jeweils mit der Eingabe des amtlichen Kfz-Kennzeichens. „Herkömmliche Tickets aus Papier oder Plastik-Coins entfallen, was Kosten, Müll und Stress bei Verlust von Parkkarten maßgeblich reduziert“, heißt es in der Mitteilung.

An diesem Automaten können Zoo-Gäste zukünftig die Parkgebühren bezahlen. © Tierpark-Hellabrunn

Datenschutz im Münchner Zoo: Wie die Kfz-Aufzeichnung funktioniert

Das Kennzeichen des Fahrzeugs wird gescannt und der Beginn der Parkdauer nach einer Karenzzeit von 15 Minuten hinterlegt. Eine dauerhafte Video-Aufzeichnung finde nicht statt und es sei auch nicht erkennbar, wer zum Parkzeitpunkt im Fahrzeug sitze.

Die Kennzeichenerkennung arbeitet laut Tierpark bei Dunkelheit am Abend mithilfe von Infrarot-Unterstützung zur sicheren Erfassung. Alle Bildaufnahmen des Kennzeichens sowie Textdateien mit Zeit- und Datumsstempel sind ausschließlich für die Parkplatz-Betreiber einsehbar.

Nach Abschluss des Parkvorgangs und Bezahlung des Entgelts werden die Daten automatisch gelöscht. Das Lesen des Kennzeichens erfolgt gemäß Art 6 Abs. 1 lit. F DSGVO.

„Unsere mit dem PKW anreisenden Gäste profitieren dank der wegfallenden Parkmünze, der verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten und dem reduzierten Rückstau bei der Ein- und Ausfahrt entscheidend von dem neuen System“, sagt Rasem Baban, Vorstand und Direktor des Tierparks. „Der Preis von sechs Euro für 24 Stunden bleibt indes unverändert.“, versichert Baban.

Öffnungszeiten im Tierpark April‒Oktober Vom 1. April 2023 bis zum 28. Oktober 2023 ist der Tierpark wie gewohnt ab 9 Uhr geöffnet und schließt, eine Stunde später als in den Wintermonaten, erst um 18 Uhr. Die Tierparkgäste werden dringend gebeten, sich entsprechend der Schließzeit pünktlich zum Flamingo- oder Isar-Ausgang zu begeben.

Weitere Informationen zum neuen Parkplatzsystem gibt es auf der Tierpark-Homepage.

