Nachwuchs bei Kunekune-Schweinen im Tierpark Hellabrunn München - Acht Ferkel bei einem Wurf

Nachwuchs im Tierpark Hellbrunn in München: Nach dem Wurf von Kunekune-Schwein Frieda hat der Zoo in München gleicht acht neue Ferkel als Bewohner.

München ‒ Freude im Tierpark Hellabrunn in München: Das Kunekune-Schwein Frieda hat Nachwuchs bekommen - gleich acht Ferkel bei einem Wurf. Das teilt der Zoo am Donnerstag mit.

„Wir dürfen uns mit diesem Wurf schon zum dritten Mal über zahlreiche Jungtiere bei unseren Kunekune-Schweinen freuen“, erklärt Rasem Baban, Tierparkdirektor und Vorstand.



Es kamen vier männliche und vier weibliche Tiere im Mühlendorf zur Welt, die zwischen einem und zwei Kilo schwer sind.

Nach der Tragezeit von etwa drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen, wurden die Ferkel Ende April geworfen. Sowohl Mutter wie auch Jungtiere sind gesund und leben sich aktuell zusammen ein, wobei sie zwischen dem Stall und der Außenanlage pendeln können.

Die kleinen Ferkel werden jeden Tag aktiver und inspizieren neugierig den Stall, die Außenanlage und natürlich auch die Spielbereitschaft der Geschwisterchen. Pro Wurf kommen laut Tierpark üblicherweise zwischen drei bis sieben Ferkel zur Welt.

Kunekune-Schweine - eine bedrohte Rasse aus Neuseeland

Kunekune-Schweine kommen ursprünglich aus Asien und wurden vermutlich im frühen 19. Jahrhundert durch Kaufleute mit nach Neuseeland gebracht. Dort fast ausschließlich von den Maori-Gemeinden gehalten, wurde die Art in den 70er Jahren wiederentdeckt. Mit den damals etwa 18 verbliebenen Tieren wurde eine Erhaltungszucht begonnen, an deren Fortsetzung sich auch der Tierpark Hellabrunn seit 2018 erfolgreich beteiligt.

Kunekune bedeutet in der Sprache der Maori, der indigenen Bevölkerung Neuseelands, „fett und rund“ – Ausgewachsene Tiere werden bis zu 100 Kilo schwer. Die Art hat lange, weiche und sehr dichte Borsten und kommt in vielen verschiedenen Farbkombinationen vor. Die Schweine gelten als ruhige und sehr verträgliche Weidetiere und werden in verschiedenen zoologischen Einrichtungen und von privaten Haltern gepflegt.