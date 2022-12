Tierpark Hellabrunn bittet um Verzicht auf Feuerwerk in Zoo-Nähe an Silvester

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

In der Nähe des Tierparks Hellabrunn sollten die Münchner auf ein Silvesterfeuerwerk verzichten. © Tierpark Hellabrunn

Tierpark Hellabrunn verweist darauf, dass Lärm und Geruch von Raketen und Böllern an Silvester zu Stress bei den Tieren führen. Der Zoo bittet um Rücksichtnahme in der Nähe des Zoos

München - Der Tierpark appelliert an die Münchner Bevölkerung, auf das Abbrennen von Feuerwerk und Böllern - vor allem in der Nähe des Tierparks - zu verzichten. Die zum Jahreswechsel gezündeten Raketen und Knallkörper stellten aufgrund des Krachs und der Explosionen einen unnötigen Stressfaktor dar, weshalb Hellabrunn für seine Tiere um Rücksicht bittet.

Tierpark Hellabrunn: Geräuschbelästigung und Verletzungsgefahren durch Silvesterfeuerwerk

„Es ist kein Geheimnis, dass das Abbrennen von Feuerwerk und Böllern alles andere als ein umweltverträgliches und gesundheitsförderndes Freizeitvergnügen sind, auch wenn dadurch traditionell das neue Jahr begrüßt werden soll“, teilt Sprecherin Sophia Zimmerling mit.

Die stark erhöhte Feinstaubentwicklung, eine unnötiger CO 2 -Belastung der Atmosphäre, extreme Geräuschbelästigungen sowie Feuer- und Verletzungsgefahren seien ein echtes Problem für die Tier- und Pflanzenwelt. „Der Tierpark Hellabrunn als Heimat von mehreren hundert Wild- und Nutztierarten ist daher von den Knallereien und Feuerwerk am Silvesterabend besonders betroffen.“

Besonders für Fluchttiere im Zoo ist die Böllerei eine Belastung. © Dennis Reininger

Die Hellabrunner Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) ruft die Münchner Bevölkerung zur Rücksichtnahme auf: „Bei allem Verständnis für das Bedürfnis, den Jahreswechsel wieder ausgelassen feiern zu können, sollten wir auch an die Tier- und Pflanzenwelt denken. In meiner Funktion möchte ich daher alle Mitbürger und Besucher Münchens bitten, im Sinne des Tierwohls und der Gefährdungsvermeidung in der Silvesternacht keine Feuerwerke und Böller in der Nähe des Tierparks abzubrennen.“

Die Wetterprognose für Silvester

Tierpark Hellabrunn: Bitte um Rücksichtnahme an Silvester

Weniger Geräuschbelästigung, Brandgeruch und Feinstaub seien im Sinne der Tierwelt, sagt Tierparkdirektor Rasem Baban. „Insbesondere in der direkten Umgebung des Tierparks, namentlich die Thalkirchner Brücke, die Tierparkstraße, der Schlichtweg und die Siebenbrunner Straße sowie der öffentliche Bereich des Harlachinger Hangs. Hier bitten wir um besondere Rücksichtnahme und einen gänzlichen Verzicht auf Feuerwerk und Knaller, um die, teils sehr geräuschempfindlichen, tierischen Bewohner Hellabrunns zu schonen.“

Diese Regeln gelten für das Silvesterfeuerwerk in München

Der Tierpark trifft in der Silvesternacht selbst auch Sicherheitsvorkehrungen: Alle Fluchttiere, die nachts teils zwischen Innen- und Außenbereichen der Tieranlagen pendeln können, werden in der Silvesternacht in den geschützten Innenbereichen bleiben.

+++ Nachdem eine große Mülltonne in Brand geraten war, hat die angrenzende Hausfassade in der Dülferstraße in München Feuer gefangen +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.