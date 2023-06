Nachwuchs bei den Elchen in München ‒ Tierpark Hellabrunn freut sich über Zwillinge

Von: Jonas Hönle

Der Tierpark Hellabrunn in München freut sich über Nachwuchs bei den Elchen. © Tierpark Hellabrunn

Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn in München: Wann Besucher die Jungtier-Zwillinge „Xantorin“ und „Xyntia“ zu Gesucht bekommen...

München ‒ Der Tierpark Hellabrunn in München freut sich über Nachwuchs bei den Elchen. Die Zwillinge „Xantorin“ und sein Schwesterchen „Xyntia“ kamen Ende Mai auf die Welt.

Noch halten sich die Jungtiere mit ihrer Mutter „Beate“ im hinteren Teil der Anlage auf. In den kommenden Wochen werden sie diese dann weiter erkunden und immer besser für die Besucher zu sehen sein, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Zwillinge im Tierpark Hellabrunn - Elche in München haben Nachwuchs

Wie eine Sprecherin laut dpa erklärte, sind die außergewöhnlichen Namen der Tiere darauf zurückzuführen, dass jedes Jahr alle neugeborenen Tiere und noch nicht benannte Neuzugänge Namen mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben bekommen. Vergangenes Jahr begannen alle neuen Namen mit „W“, dieses Jahr sei das „X“ an der Reihe. So lasse sich nachvollziehen, wann die Tiere geboren wurden oder in den Zoo kamen.

Die Elch-Kuh „Beate“ mit den Kälbern „Xantorin“ und „Xyntia“. © Tierpark Hellabrunn

„Seit der Ankunft der beiden neuen Elch-Kühe aus einem schwedischen Zoo im letzten Herbst, war das Zusammenleben der drei Kühe und dem Bullen auf der Anlage insgesamt sehr friedlich. Umso mehr freuen wir uns über die beiden gesunden Jungtiere unseres bisherigen Zuchtpaars,“ sagt Carsten Zehrer, Leiter der Zoologischen Abteilung in Hellabrunn.

Elche-Kühe bringen ihre Jungtiere im Frühsommer zur Welt und werden etwa ein Jahr lang von diesen begleitet. Die Kälber sind bei der Geburt zwischen 70 und 80 cm hoch und ungefähr 80 bis 100 cm lang.

Neben der Aufnahme von Muttermilch beginnen die Kälber bereits kurz nach der Geburt, auch schon neugierig an Gräsern zu knappern. Nach etwa drei Wochen kauen sie bereits auf Zweigen herum.

Die Nachwuchs-Elche werden bis in den Spätherbst gesäugt und wiegen dann bereits über hundert Kilo. Bis dahin ist es für die Zwillinge in Hellabrunn aber noch ein weiter Weg, aktuell wiegt das junge Männchen 15,4 Kilo. Seine Schwester ist mit 12,3 Kilo etwas leichter.

Schon bald werden die Kälber über 100 Kilo wiegen. © Tierpark Hellabrunn

Der Tierpark Hellabrunn in München appelliert an Besucher, die Tiere nicht zu füttern oder nachzuahmen sowie die Begrenzungen der Anlagen nicht zu überschreiten.

Europäische Elche im Tierpark Hellabrunn und auch wieder in Deutschland

„Elche spielen eine wichtige Rolle für die Biodiversität in Deutschland und Europa. Sie gelten als die größten Hirsche, wobei vor allem die langen Beine den Körper so groß erscheinen lassen, welche eine evolutionäres Körpermerkmal sind, denn die Tiere leben in ihrem natürlichen Habitat häufig in schlecht zugänglichen, sumpfigen Wäldern,“ sagt Vorstand und Tierparkdirektor Rasem Baban.

Europäische Elche haben sich bei ihrer Nahrungswahl auf Blätter spezialisiert; zusätzlich gehören auch Triebe und Rinde zum Speiseplan.

Noch bis vor 100 Jahren in Deutschland ausgerottet, haben sich in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits wieder kleine Populationen ansiedeln können. Auch in Bayern gibt es bereits Sichtungen der Tiere, die über die Tschechische Republik in den Freistaat gekommen sind.

