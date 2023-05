Harry Styles Konzerte im Olympiapark München: Johanniter geben Tipps zu Auftritten

Von: Benedikt Strobach

Harry Styles kommt im Rahmen der „Love On Tour“ für zwei Konzerte nach München. © picture alliance/dpa/PA Wire | Isabel Infantes

Superstar Harry Styles kommt für zwei Konzerte in den Olympiapark in München. Die Johanniter geben Tipps für die Auftritte im Olympiastadion.

München / Olympiapark ‒ Ob „Adore You“, „Watermelon Sugar“ oder „As It Was“: Harry Styles ist eine der Pop-Ikonen der vergangenen Jahre. Am Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. Mai, (jeweils um 19.30 Uhr) kommt der Superstar im Rahmen seiner „Love On Tour“ für zwei Konzerte in den Olympiapark in München. Die Johanniter geben Tipps, wie man sich am besten auf die Auftritte im Olympiastadion vorbereitet.

Harry Styles Konzerte im Olympiapark München: Johanniter geben Tipps zu Auftritten im Olympiastadion

„Auch wenn es auf der Bühne für die Fans eine heiße Show geben wird, so erwarten wir doch recht kühles Wetter – und darauf sollte man sich einstellen“, empfiehlt Michael Streng, Einsatzleiter der Johanniter. Rund 100 ehrenamtliche Ärzte und Sanitätskräfte werden an den beiden Abenden im Einsatz sein.

Um Konzertbesuchern bei Notfällen oder kleinen Blessuren schnell helfen zu können, sind sieben Sanitätsstationen im Olympiastadion und im Umfeld in Betrieb. Teams stehen zu Fuß oder mit zusätzlichen Einsatzfahrzeugen bereit. Darunter fallen auch Motorräder als Lotsen und schnelle Ersthelfer für das Olympiagelände. Wenn über 60.000 Menschen zusammenkommen, dann könne immer etwas passieren ‒ von einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich bis hin zu Herzbeschwerden, erklärt Streng.

Trotz der oft langen Schlangen, etwa an den Toiletten, dürfe man das Trinken an einem Konzertabend nicht vergessen. „Auch wenn die Sonne nicht herunterbrennt, sollten es schon anderthalb Liter alkoholfreie Getränke sein, um bis zum letzten Lied fit zu bleiben“, rät Streng.

Auch bei weiteren Großauftritten in München sind die Johanniter im Einsatz: Nach den beiden Auftritten von Harry Styles stehen im Juni vier Konzerte von Rammstein sowie eines von Depeche Mode auf dem Programm.

