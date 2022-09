Tragischer Unfall am Lenbachplatz: Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw ‒ Münchner Polizei ermittelt

Am Freitagmorgen

+ © Martin Gerten/dpa Tödlicher Unfall mit Fahrradfahrer am Lenbachplatz in München. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Im München ist ein Fahrradfahrer bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. An einer Kreuzung am Lenbachplatz wurde er von einem Lkw erfasst.

In München kam es am Freitagmorgen zu einem tödlichen Unfall am Lenbachplatz. Bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw starb ein 25-jähriger Fahrradfahrer.

Tödlicher Unfall in München - Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw am Lenbachplatz

Laut einem Sprecher der Polizei ist der 55-jährige Lkw-Fahrer gegen 5.35 Uhr in die gleiche Richtung wie der Radler gefahren und an einer Kreuzung abgebogen. Dabei kam es zu dem tragischen Unfall. Der 25-jährige Fahrradfahrer starb noch vor Ort

Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang klären.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Bus am Georg-Hirth-Platz musste die Münchner Feuerwehr die verletzte und eingeschlossene Fahrerin aus ihrem Pkw befreien. Nach einem Unfall auf der Pelkovenstraße kam es zu erhebliche Behinderungen im Verkehr.

