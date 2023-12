Tödlicher Unfall in München: Lkw überrollt Seniorin – Wiederbelebung scheitert aufgrund schwerer Verletzungen

Drucken Teilen

Ein Lkw überrollte eine Seniorin in München. Die Frau starb nach dem Unfall aufgrund ihrer schweren Verletzungen. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Ein Lkw überrollte eine Frau am Willibaldplatz in München. Die Versuche zur Wiederbelebung von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten aufgrund der schweren Verletzungen keinen Erfolg.

München / Laim – Bei einem tödlichen Unfall in München ist eine 71-jähriger Frau ums Leben gekommen. Ein Lkw überrollte die Seniorin am Montag in Laim.

Seniorin stirbt nach Unfall in München - Lkw überrollte sie am Willibaldplatz

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 14 Uhr über den tragischen Vorfall alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Willibaldplatz eintrafen, versuchten Ersthelfer die Frau zu reanimieren.

Die ausgerückten Kräfte übernahmen die Wiederbelebung, doch die Frau verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Versuche zur Wiederbelebung von Feuerwehr und Rettungsdienst scheitern wegen schweren Verletzungen

Der Lkw-Fahrer wurde von den Einsatzkräften bis zum Eintreffen von speziell geschulten Mitarbeitern des Krisendienstes betreut. Zur Klärung der Unfallursache ermittelt die Polizei.

Während dem Einsatz musste der betroffene Bereich großräumig abgesperrt werden.

+++ Bei einem Unfall in München zwischen einem Lkw und einem Tanklaster ist eine Person gestorben. +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.