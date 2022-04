Tödlicher Unfall: Münchner stürzt am Harras vor einfahrende U-Bahn

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Eine U-Bahn hat einen 46-Jährigen erfasst und getötet. (Symbolbild) © Götzfried

Ein 46-Jähriger fällt kurz vor der einfahrenden U-Bahn auf die Gleise, wird von dem Zug erfasst und stirbt noch an der Unfallstelle

München - Am Harras ist es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall mit einer U-Bahn gekommen. Ein 46-jähriger Münchner telefonierte laut Polizei um 15.15 Uhr am Bahnsteig. Er achtete dabei nicht auf die Bahnsteigkannte und fiel vor die einfahrende U-Bahn in Richtung Implerstraße. Der Zug erfasste den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

München: Polizei geht bei tödlichen Sturz vor die U-Bahn von einem Unfall aus

Der 26-jährige U-Bahn-Fahrer blieb unverletzt, musste jedoch durch das Kriseninterventionsteam betreut werden. Der Betrieb der U-Bahn zwischen Partnachplatz und Implerstraße war für mehrere Stunden unterbrochen. Mit derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfall aus. Die abschließende Sachbearbeitung hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.