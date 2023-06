Versuchtes Tötungsdelikt in München: Bauarbeiter rastet bei Streit aus ‒ Messer-Attacke auf Kollegen

Polizei ermittelt nach versuchten Tötungsdelikt in München: Ein Streit auf einer Baustelle eskalierte und ein Bauarbeiter verletzte Kollegen mit einem Messer.

München / Berg am Laim ‒ Die Münchner Polizei ermittelt gegen einen Bauarbeiter wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Mann stach bei einem Streit mit einem Messer auf zwei seiner Kollegen ein.

Versuchtes Tötungsdelikt in München - Bauarbeiter verletzt Kollegen mit Messer

Eine Gruppe Bauarbeiter saß laut Polizei in der Nacht auf Sonntag vor einem Wohncontainer einer Baustelle an der Rosenheimer Straße. Alle waren betrunken und gerieten aus unbekannten Gründen in eine Auseinandersetzung.

Dabei holte eine 27-Jähriger plötzlich ein Messer und verletzte zwei seiner Kollegen damit.

Ein weiterer Bauarbeiter konnte den Angreifer von seinen Opfer wegreißen und ihm das Cuttermesser abnehmen, während weitere Männer den Rettungsdienst alarmierten.

Die Einsatzkräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung und verständigten die Polizei.

Messer-Attacke auf Baustelle an Rosenheimer Straße - Polizei ermittelt

Auf der Baustelle konnten die Beamten den Verdächtigen in einem Container festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen. Der Mann wird heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die verletzten Bauarbeiter wurden in Krankenhäusern behandelt, die sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnten.

Das Münchner Kommissariat für Tötungsdelikte hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.

Nach einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer und Werkzeug ermittelt die Polizei München. Ein Mann verletzte seinen Zimmergenossen im Schlaf.

