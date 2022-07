Dramatisches Tötungsdelikt in München: Polizei findet Ehepaar tot in Wohnung ‒ Schusswaffe sichergestellt

Mann und Frau über 80 Jahre

Polizei findet Ehepaar tot in Wohnung und stellt Waffe sicher. Ermittlungen in München nach einem dramatischen Tötungsdelikt.

Die Polizei München fand ein Ehepaar tot in ihrer Wohnung und stellte eine Schusswaffe sicher. Erste Ermittlungen zu einem dramatischen Tötungsdelikt.

Die Polizei München wurde am Mittwoch über ein mögliches Tötungsdelikt in Schwabing informiert. Kurz darauf stießen die ausgerückten Beamten auf ein totes Ehepaar (beide Personen über 80 Jahre) in ihrer Wohnung. Neben den beiden verstorbenen Bewohnern fanden die Einsatzkräfte eine Schusswaffe.

Tötungsdelikt in München: Polizei findet Ehepaar tot in Wohnung und stellt Schusswaffe sicher

Laut den ersten Ermittlungen habe der Mann erst seine Frau und danach sich selbst erschossen.

„Die Motivlage dieser Tat steht nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Kriminalpolizei wahrscheinlich in einem Kontext mit einer schweren Erkrankung der Frau“, heißt es im Polizei-Bericht.

Die Ermittlungen hat das Münchner Kommissariat für Tötungsdelikte übernommen.

Hallo München berichtet in der Regel nicht von Suizid-Fällen, da diese Nachahmer animieren könnten. Sollte eine Person in ihrem Umfeld oder Sie selbst sich in einer seelischen Notlage befinden, bitte nutzen Sie entsprechende Hilfsangebote. Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim „Krisendienst Psychiatrie“. Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen.

Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

