Endlich ein stilles Örtchen in Sicht

Von: Kassandra Fischer

Der Bezirksausschuss spricht sich am Hohenzollernplatz für eine Toilette beim U-Bahn-Aufgang aus. Die Fahrradständer müssen dafür versetzt werden. © kf

Der West-Schwabinger Bezirksausschuss berät über den Standort für eine Toilette am Hohenzollernplatz - bis sie kommt, wird es allerdings noch eine Weile dauern

Schwabing-West Es ist ein Thema, das die Viertelvertreter schon etliche Male beschäftigt hat: Am Hohenzollernplatz fehlt ein stilles Örtchen. Jetzt hat das Baureferat dem zuständigen Bezirksausschuss zwei mögliche Standorte für eine Toilettenanlage vorgeschlagen. Einer davon befindet sich im südöstlichen Bereich, direkt beim U-Bahnaufgang. Die Alternative wäre vor der Fassade des Supermarktes auf der Ostseite des Platzes, an der Abzweigung Richtung Emanuelstraße.

Hohenzollernplatz: Bisher keine Toilette an wichtigem Verkehrsknotenpunkt

Nötig sei die Toilette allemal: „Viele steigen dort um. Es gibt zwei Tram- und Buslinien und die U-Bahn“, betonte BA-Chefin Gesa Tiedemann (Grüne). Vor allem im Sommer sei auf dem zentralen Platz im Viertel immer viel los. Jan Kurrus (CSU) gab jedoch zu bedenken, dass die Toilette auch barrierefrei sein müsse sowie über einen Notruf und Wickeltisch verfügen sollte. Theo Glauch (Die Linke) sprach sich zudem dafür aus, dass das stille Örtchen am Hohenzollernplatz kostenlos sein soll. Obwohl seine BA-Kollegen befürchteten, dass die Forderung schwer umzusetzen sei, blieb er dabei: „Öffentliche Toiletten sollen öffentlich sein!“ Ani-Ruth Lugani (FDP) sah das alles eher pragmatisch: „Ich bin seit 20 Jahren im BA. Jetzt bekommen wir endlich eine Toilette, dann sollten wir sie einfach nehmen.“

Schwabing-West: Bezirksausschuss für Standort am U-Bahnaufgang

Bei der Frage nach dem Standort gab das städtische Referat den Lokalpolitikern direkt eine Empfehlung für die erste Variante am U-Bahnaufgang mit. Dort gelte es lediglich, die Gewichtsbelastung zu berücksichtigen, da sich im Aufstellungsbereich der Treppenabgang befindet. Bei der Variante auf der Ostseite des Platzes wäre hingegen die Trassenverlegung einer Trinkwasserleitung erforderlich. Das Gremium schloss sich dieser Empfehlung einstimmig an und wählte die Variante am U-Bahn-Aufgang. Die Radständer, die sich aktuell dort befinden, sollen erhalten bleiben und lediglich versetzt werden. Wenn es nach dem BA geht, gibt es künftig sogar noch mehr Abstellflächen für Fahrräder (siehe Infobox unten).

Ein alternativer Standort im östlichen Bereich – direkt vor einem Ladengeschäft – überzeugte die Lokalpolitiker nicht. © kf

Gesa Tiedemann hofft nun, dass die Toilette so schnell wie möglich realisiert wird. Schwabinger Platznutzer müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Auf Hallo-Anfrage erklärt das Baureferat: „Die Toilette am Hohenzollernplatz wird voraussichtlich Ende 2023 fertig.“

Mehr Rad-Parkplätze Um künftig noch bequemer mit dem Rad am Hohenzollernplatz einkaufen zu können, fordert der BA zusätzliche Abstellanlagen im südwestlichen Teil – auch um Baumgräben zu schützen, in denen Fahrräder derzeit oft stünden. Das Baureferat soll deshalb prüfen, ob die bereits versiegelte Fläche neben einer Litfaßsäule (li. im Bild), ein geeigneter Standort wäre. Alternativ könnten sich Teile des Gremiums auch Abstellanlagen entlang der Häuserzeile (re.) vorstellen.

Das Baureferat soll prüfen, ob beispielsweise die versiegelte Fläche neben einer Litfaßsäule (li. im Bild), ein geeigneter Standort für eine Radabstellanlage wäre. © kf