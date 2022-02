Pinkel-Ärger ohne Ende

Teilen

Ernüchternd für alle, die mal dringend müssen: Der Aushang am Truderinger Bahnhof. © oh

Wer in der Landeshauptstadt mal muss, hat oft ein Problem. Öffentliche Toiletten sind Mangelware. Um so ärgerlicher, wenn vorhandene Anlagen über Monate nicht nutzbar sind – so wie derzeit am Bahnhof Trudering.

Es ist ein Fall, über den sich die Mitglieder des Bezirksausschusses Trudering-Riem massiv empören. Im September vergangenen Jahres hatte das Gremium unter dem Titel „Modernisierung der Fahrgast-WCs im U-Bahnhof Trudering – eine Verdrussbaustelle?“ gefordert, die Fahrgasttoiletten im Zwischengeschoss des Truderinger Bahnhofs baldmöglichst wieder zu öffnen. Zudem hatte das Stadtteilparlament einige Fragen in Zusammenhang mit der Toilettensanierung. Doch die jetzt vorliegende Antwort gefällt dem Bezirksausschuss nicht wirklich.



Denn dort führt Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft, auf die BA-Frage, warum die Toilettenmodernisierung im Truderinger Bahnhof damals schon über drei Monate dauere, aus: „Die Bauzeit für Sanierungsmaßnahmen bei Toilettenanlagen im U-Bahnbereich beträgt im Normalfall zwischen sieben bis neun Monaten.“ Der Umbau sei umfassend und unterteile sich in verschiedene Abschnitte, die zu dieser langen Bauphase führen würden. So erfolge ein Abbruch und eine komplette Entkernung der Anlage. Zudem werde eine Baubestandsprüfung und -ertüchtigung mit Erneuerung der Abwasser-, Frischwasser sowie Lüftungsleitungen durchgeführt. Hinzu käme noch die Bauausführungsphase mit Trockenbau, Estricharbeiten, Fliesenlegerarbeiten und Elektroverteilung. Dabei seien die Normen und Regelwerke für Betriebsanlagen im U-Bahnbereich einzuhalten. „Die Richtlinien und Vorschriften haben sich in den letzten Jahren stetig verschärft“, erklärt Baumgärtner.



Außerdem müssten, um den „gestiegenen sicherheitstechnischen Anforderungen“ gerecht zu werden, Regelwerke beachtet werden, die derzeit zu Verzögerungen bei den Sanierungen führen würden. Dazu gehörten Lüftungstechnik, Bruchsicherheit der Verglasungselemente, Brandschutz­anforderungen sowie Halogenfreiheit von Bauteilen.



Auf die Frage des Truderinger Bezirksausschusses, ob die Modernisierung geplant und mit dem Betreuungsreferat der SWM abgestimmt sei, erklärt Baumgärtner, dass die Sanierung der WC-Anlage Bahnhofs Trudering auf einen Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 19. Oktober 2016 zurückzuführen sei. Die Landeshauptstadt habe auf dieser Basis einen Betriebsführungsvertrag mit der Münchner Toiletten GmbH (nunmehr LHM Services GmbH), einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der SWM, geschlossen, in dem die Sanierung, der Betrieb, die Instandhaltung und die Entstörung der Toilettenanlage Trudering vertraglich geregelt worden sei.



Zum Ziel der Toilettensanierung führt der Referent aus, man wolle nach den Sanierungen der in die Jahre gekommenen öffentlichen WC-Anlagen den „Bürgern und Gästen eine bessere öffentliche Toiletteninfrastruktur mit kundenfreundlichen, ansprechenden und robusten WC‘s zur Verfügung“ stellen. Ziel seien moderne, saubere und hygienische WC-Anlagen, die behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei zugänglich seien und „ein Gefühl von Sicherheit vermitteln“.



Doch mussten tatsächlich alle drei Toilettenanlagen gleichzeitig gesperrt werden anstatt sie nacheinander zu modernisieren? Ja, erklärt Baumgärtner. Bei den Sanierungen handele es sich nicht nur um Ausbesserungsmaßnahmen, sondern um Kernsanierungen mit sicherheitstechnischer Abtrennung vom Bahnhof. „Die Sanierung der WC-Anlage kann nur ganzheitlich betrachtet werden“, betont er. Beispielsweise könne eine Sanierung der Abwasserleitungen nicht erfolgen, wenn nicht alle WC‘s und Waschbecken gesperrt seien. Gleiches gelte für die Baumaßnahmen im Bereich des Trinkwassers, der Lüftungs- und Elektroanlage, des Brandschutzes und bei Sicherheitseinrichtungen.



Doch wenigstens auf die Frage, wann die Toiletten wieder geöffnet werden, hat Baumgartner eine gute Nachricht: Die Wiederinbetriebnahme erfolge im ersten Quartal 2022 – allerdings mit der Einschränkung „voraussichtlich“.



Doch selbst diese Antwort kann BA-Mitglied Georg Kronawitter, der auch Behindertenbeauftragter des Bezirksausschusses ist, nicht versöhnlich stimmen. „Leider gibt es städtische Antwortschreiben, die selbst bei mir noch das Blut zum Wallen bringen“, erklärt der erfahrene Lokalpolitiker. Auf seine Initiative hin hat der BA 15 mit einem erneuten Schreiben an Baumgärtner reagiert. Schließlich sei es nicht hinnehmbar, dass eine Routine-Maßnahme wie eine Toilettensanierung bei einem gerade einmal 25 Jahre alten Bauwerk schlechterdings ein Jahr dauern könne. Ein Jahr sei ja die maximale Bauzeit für komplette Wohnhäuser. „Der SWM liegen alle Pläne des Bauwerks vor, damit kann sie sich schon vor Schließung des WCs intensiv auseinandersetzen und muss nicht so tun, als ob eine archäologische Grabung vorliegt“, heißt es in Kronawitters Antwort. Die Toiletten am Truderinger Bahnhof seien ja keine „nice-to-have“-Einrichtung, sondern würden von den täglich über 20.000 Fahrgästen – insbesondere älteren – dringend benötigt. Der BA 15 wünsche daher bei künftigen WC-Sanierungsprojekten vor Beginn eingebunden zu werden. Er erwarte künftig die Veröffentlichung verbindlicher, mit ihm abgestimmter Projektablaufpläne.



Und dann setzt das Stadtteilparlament noch eins drauf. „Da der Eindruck entstanden ist, dass die Truderinger Baustelle die meiste Zeit ruht(e), bittet er um Auskunft, an wievielen Tagen seit Sperrung des WCs wirklich, Personal auf der Baustelle gearbeitet hat.“ Auch deshalb sollen Toiletten künftig erst dann für den Umbau gesperrt werden dürfen, wenn ein strikter straffer Zeitplan gesichert ist und alle benötigten Materialien verfügbar sind.