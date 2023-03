Tollwood Sommerfestival 2023: Line-Up für Konzerte im Olympiapark fast komplett ‒ Ticket-Vorverkauf gestartet

Von: Jonas Hönle, Kristina Beck

Die Konzerte auf dem Sommer-Tollwood 2023 in München im Überblick... © Anton Brandl

Sommer im Olympiapark: Das Programm auf dem Tollwood-Festival 2023 ist drei Monate vor Beginn am 16. Juni fast komplett. Am 1. März startete der Ticket-Vorverkauf.

Update: 2. März

München ‒ 106 Tage sind es noch, bis die Menschenmengen den Olympiapark für einen Monat zu ihrer Bühne machen. Vom 16. Juni bis 16. Juli spielen namhafte Bands und Musiker auf dem traditionellen Festival in München.

Ganz neu dabei: SDP, die nach ihrem großen Erfolg vom Tollwood Sommerfestival 2022 das Festival in diesem Sommer am 16. Juni eröffnen.

Zwei Tage später macht die Indie-Pop-Band „Provinz“ die Musik-Arena zu ihrer Bühne. Der Vorverkauf startet am 1. März. Wer am 4. Juli die Tollwood Musik-Arena rockt, wird am 1. April bekannt gegeben. Fest steht: Eine weltweit sehr erfolgreiche britische Alternative-Rock-Band wird am 20. Juni die Musik-Arena füllen. Der Name wird nach Veranstalter-Angaben bald verraten.

Von der Spider Murphy Gang gemeinsam mit der Münchner Freiheit, den Sportfreunde Stiller oder LaBrassBanda: Das sind die Tollwood-Konzerte im Sommer 2023...

Erstmeldung: 20. Dezember

München ‒ Die Temperaturen sinken nachts unter null Grad, auf den Straßen ist es eisglatt und der Himmel ist tagsüber grau und bewölkt. Auch wenn Weihnachten vor der Tür steht, träumt man bei diesem Winter-Wetter gerne mal vom Sommer.

Für ein bisschen mehr Vorfreude sorgen nun die Konzerte des Tollwood Sommerfestivals in München ‒ dort steht nämlich schon der größte Teil des Line-Ups.

Tollwood in München veröffentlicht Line-Up ‒ Das sind die Konzerte im Sommer 2023

2023 ist die Bandbreite der Musikrichtungen im Olympiapark Süd besonders groß: von Konstantin Weckers Filmmusik-Gala über Progressive-Rock der Band Porcupine Tree, Hip-Hop und Rap mit den Fantastischen Vier, Innovation von Jacob Collier bis zu SKA-P.

Beim „Gipfeltreffen der Münchner Kultbands“ rocken die Spider Murphy Gang gemeinsam mit der Münchener Freiheit. Außerdem kommt Nico Santos, LaBrassBanda und die Sportfreunde Stiller zum ersten Mal in die Musik-Arena.

Bereits ausverkauft ist das erste Konzert von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Für die angesagte Italo-Schlager-Combo gibt es aber nun eine Zusatzshow.

Die Konzerte beim Tollwood-Sommerfestival 2023 in München

Das Festival findet von 16. Juni bis 16. Juli 2023 im Olympiapark Süd statt. Rund zwei Drittel des Line-Ups für den Konzert-Sommer auf Tollwood sind fix – und weitere große Namen stehen schon in den Startlöchern.

16.06.2023 - Konstantin Wecker – „Der Soundtrack meines Lebens – Die große Wecker-Filmmusik Gala“

– „Der Soundtrack meines Lebens – Die große Wecker-Filmmusik Gala“ 17.06.2023 - Adel Tawil – „Spiegelbild Tour 2023“

– „Spiegelbild Tour 2023“ 22.06.2023 - Porcupine Tree – „Closure / Continuation Summer 2023“

– „Closure / Continuation Summer 2023“ 24.06.2023 - LaBrassBanda – „Brass Fire Tour 2023“

– „Brass Fire Tour 2023“ 25.06.2023 - Die Fantastischen Vier

26.06.2023 - Jan Delay & Disko No. 1

27.06.2023 - Jacob Collier

28.06.2023 - Nico Santos – „Summer Ride 2023“

– „Summer Ride 2023“ 30.06.2023 - Sportfreunde Stiller – „Jeder nur eine X Tour 2023“ + Gäste des Monats

– „Jeder nur eine X Tour 2023“ + Gäste des Monats 01.07.2023 - Metfest 2023 : Feurschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings, Grailknights – Beginn: 17:30 Uhr

: Feurschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings, Grailknights – Beginn: 17:30 Uhr 02.07.2023 - Bonnie Tyler & Chris Norman – „Two Legends – One Summer Night“ – Beginn: 18:30 Uhr

– „Two Legends – One Summer Night“ – Beginn: 18:30 Uhr 06.07.2023 - Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit – „Gipfeltreffen der Münchner Kultbands“

– „Gipfeltreffen der Münchner Kultbands“ 07.07.2023 - Silbermond – „Auf Auf – Sommer 2023“

– „Auf Auf – Sommer 2023“ 08.07.2023 - Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT

– „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT 09.07.2023 - Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – ZUSATZSHOW

– „Mille Grazie Monaco!“ – ZUSATZSHOW 10.07.2023 - Beth Hart & Special Guest

12.07.2023 - Pizzera & Jaus – „Comedian Rhapsody”, Beginn: 19:30 Uhr – Neues Programm

– „Comedian Rhapsody”, Beginn: 19:30 Uhr – Neues Programm 13.07.2023 - Joe Bonamassa & Special Guest – „The Guitar Event of the Year“

– „The Guitar Event of the Year“ 15.07.2023 - Ska P + Chico Trujillo + Talco – Beginn: 18:00 Uhr

– Beginn: 18:00 Uhr 16.07.2023 - Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter – „Aufgspuit zum 14. Mal!“

