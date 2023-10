Totalschaden: Audi kracht in Bogenhausen gegen Baum

Von: Andreas Schwarzbauer

Trotz des Totalschaden am Auto konnten die Insassen eines Audis nach einem Unfall am Fritz-Meyer-Weg selbst aussteigen. © Berufsfeuerwehr München

Ein 22-Jähriger verliert auf dem Fritz-Meyer-Weg in Bogenhausen die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum.

Bogenhausen - Die Bilder ließen das Schlimmste befürchten: Der 22-jährige Fahrer eines Audis hatte am frühen Samstagmorgen auf dem Fritz-Meyer-Weg in Bogenhausen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto krachte frontal gegen einen Baum, drehte sich und bleibt mit dem Heck auf einem geparkten Opel liegen. Passanten riefen sofort die Feuerwehr.

Unfall in Bogenhausen: Insassen können Wagen selbstständig verlassen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Fahrer und Beifahrer das Fahrzeuge bereits verlassen können. Während der Fahrgast sogar umherlief, lag der 22-Jährige am Straßenrand. Rettungsdienst und Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung des jungen Mannes. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Er erlitt mittelschwere Verletzungen. Sein Mitfahrer wurde am Unfallort untersucht und musste nicht in ein Krankenhaus.

Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme kam es im betroffenen Bereich zu einer Verkehrsbehinderung .Die genaue Unfallursache ermittelt die Polizei.

