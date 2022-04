Toter auf Baustelle in München gefunden ‒ Polizei sucht Zeugen zur Identifizierung und veröffentlicht Foto

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München sucht Zeugen zur Identifizierung eines unbekannten Toten. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Ein unbekannter Toter wurde auf einer Baustelle an der Landsberger Straße entdeckt. Die Polizei München sucht Zeugen zur Identifizierung und veröffentlicht Fotos und Informationen.

Die Polizei München sucht Zeugen zur Identifizierung eines unbekannten Toten. Der Mann wurde am Freitag, den 25. März gegen 06.30 Uhr, an einer Baustelle an der Landsberger Straße gefunden. Laut Polizei kann nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Tod durch Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Polizei München sucht Zeugen zur Identifizierung eines unbekannten Toten

Die Identität des Verstorbenen konnte durch die bisher durchgeführten Maßnahmen noch nicht festgestellt werden. Die Polizei München bittet daher Zeugen um Hinweise auf den unbekannten Toten und veröffentlicht folgende Informationen:

Die Polizei München bitte Zeugen um Hinweise zur Identifizierung des unbekannten Toten. © Polizeipräsidium München

Größe : 170-180 cm

: 170-180 cm Haare : lang, braun

: lang, braun Geschätztes Alter : 20-25 Jahre

: 20-25 Jahre Bekleidung : schwarz-graue Trekkingstiefel Größe 9 / grau-weiß melierter Schal / beige Hose mit schwarzen Applikationen der Marke „Mc Kinley“ / weißes T-Shirt / schwarze Jacke der Firma „Northface“

: schwarz-graue Trekkingstiefel Größe 9 / grau-weiß melierter Schal / beige Hose mit schwarzen Applikationen der Marke „Mc Kinley“ / weißes T-Shirt / schwarze Jacke der Firma „Northface“ Mitgeführte Gegenstände: silberfarbener ca. 2-Cent-Stück großer Ring mit schwarz/silbernen Pentagramm / Schlüsselring mit schwarz/weißen ca. 50-Cent-Stück großen schwarz/weißen Anhänger mit Yin-Yang-Symbol und drei Schlüsseln / Zigarettenschachtel der Marke „L&M“

Diese Gegenstände trug der unbekannte Tote bei sich. © Polizeipräsidium München

Zeugenaufruf der Polizei München Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Identifizierung des unbekannten Mannes führen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel.: 089/2910.0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.