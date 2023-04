Teure Pinkel-Pause in München ‒ Tourist zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Ein Tourist in München zwang eine S-Bahn durch seine Pinkel-Pause im Gleis zur Schnellbremsung. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Amerikaner stieg am Isartorplatz in München ins S-Bahn-Gleis, um seine Notdurft zu verrichten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

München / Altstadt ‒ Einen Touristen hat in München eine Schnellbremsung einer S-Bahn erzwungen, als er dem Tunnel an der Station Isartorplatz urinierte. Die Pinkel-Pause wird nun teuer für den Amerikaner.

S-Bahn-Schnellbremsung am Isartorplatz in München - Tourist verrichtet Notdurft im Gleis

Der 40-Jährige ging in der Nacht von Sonntag auf Montag auf das S-Bahn-Gleis hinter einer Absperrung am Isartorplatz und verrichtete laut Bundespolizei seine Notdurft.

Als er auf den Bahnsteig zurückkehren wollte, bemerkte ihn ein Triebfahrzeugführer einer einfahrenden S-Bahn und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug verfehlte den Mann nur knapp und kam neben ihm zum Stehen.

Der Tourist stieg im Anschluss mit einem Begleiter in die S-Bahn und fuhr zum Ostbahnhof. Dort erwartete ihn eine Polizei-Streife, die bei einem freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,37 Promille maß.

Nach Pinkel-Pause - Polizei greift Amerikaner am Ostbahnhof auf

Die zuständige Staatanwaltschaft ordnete aufgrund eines eingeleiteten Strafverfahrens wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro an.

Der Amerikaner kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Die Polizei musste alle Gleise am Hauptbahnhof sperren, da ein Mann das gesamte Gleisbett auf Höhe der Hackerbrücke überquert hatte.

