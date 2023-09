Tourist begrapscht Frauen im Wiesn-Zelt ‒ Münchner Polizei weist auf „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ hin

Von: Jonas Hönle

Ein Brite begrapschte zwei Frauen in einem Wiesn-Zelt. Die Münchner Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Tourist begrapschte Frauen in einem Wiesn-Zelt in München. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und weist auf eine Aktion hin.

München ‒ Die Polizei ermittelt gegen einen Touristen wegen sexueller Belästigung. Der Brite begrapschte zwei Frauen in einem Wiesn-Zelt.

Brite begrapscht zwei Frauen im Wiesn-Zelt in München

Die beiden 18-Jährigen aus Starnberg hielten sich am Dienstag, gegen 19 Uhr, in einem Festzelt auf dem Oktoberfest auf. Laut Polizei näherte sich der 28-jährige Verdächtige ihnen im Laufe des Abends. Dann griff er den Frauen nacheinander an den Po.

Die Starnbergerinnen wandten sich daraufhin an den Sicherheitsdienst, welcher den 28-Jährigen der Wiesnwache übergab.

Gegen den Briten wurde Anzeige aufgrund sexueller Belästigung erstattet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er entlassen.

Münchner Polizei weist auf Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ hin

Die Polizei München weist in diesem Zusammenhang auch auf die Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ hin. Diese kümmert sich um Prävention, Aufklärung und Hilfe für Mädchen und Frauen während des Volksfestes. Ziel ist es, für das Thema sexualisierter Gewalt zu sensibilisieren, für Zivilcourage zu werben und konkrete Unterstützung zu geben.

Am Safe Space kann jedes Mädchen und jede Frau, die in einer Notlage ist, sich verunsichert, orientierungslos oder bedroht fühlt oder (sexuelle) Gewalt erlebt hat, Hilfe und Beratung bei den Mitarbeiterinnen finden. Die Mitarbeiterinnen begleiten Frauen und Mädchen auch zum ÖPNV, rufen ein Taxi oder bieten in Notfällen einen Fahrdienst an.

Der Safe Space befindet sich im Servicezentrum unweit der Bavaria hinter dem Schottenhamelzelt beim Eingang „Erste Hilfe“, wo auch die Polizei mit ihrer Wiesnwache stationiert ist.

Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags, samstags und sonntags, sowie am 2. und 3. Oktober zusätzlich ab 15.30 Uhr, Telefon 49 (0) 89/8905745188 (nur während des Oktoberfestes).