Traditionelles Faschingstreiben am Rosenmontag auf dem Rotkreuzplatz in München ‒ Impressionen aus Neuhausen

Von: Kristina Beck

Fun Unlimited - Erwachsenen-Show-Tanzgruppe aus Germering. © Nilofar Ahmadi

Fasching kann man nicht nur auf dem Marienplatz, sondern auch mitten in Neuhausen. Auch am Rosenmontag fand das jährliche Faschingstreiben auf dem Rotkreuzplatz statt.

München / Neuhausen ‒ Beim alljährlichen Faschingstreiben am Rosenmontag auf dem Rotkreuzplatz ist „bunt“ das Gebot der Stunde. Und das Publikum hat sich was einfallen lassen: von Pumuckl und Clown über Müllmann und Drache bis zum American Cop. Karnevalsadäquat durften Garden mit ihre artistischen Künsten nicht fehlen.

Der Faschingsclub München-Neuhausen hat so einigen die Tanzbühne geboten. Auch am morgigen Faschingsdienstag geht das Feiern weiter: wieder von 11 bis circa 17.30 Uhr auf dem Rotkreuzplatz in München.

