Tram entgleist am Stachus: Vorbeifahrende Straßenbahn beschädigt ‒ Münchner Feuerwehr bei Unfall-Einsatz

Teilen

Münchner Feuerwehr und MVG bringen eine entgleiste Tram am Stachus wieder in die Schienen. © Berufsfeuerwehr München

Eine Tram sprang am Stachus in München aus den Schienen und beschädigte eine weitere Straßenbahn. Feuerwehr und MVG bringen sie mit Manpower in die Spur.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Am Münchner Stachus ist eine Tram aus den Schienen gesprungen und hat eine weitere Straßenbahn beschädigt, die gerade vorbeifuhr. Die Feuerwehr brachte den Wagen wieder auf die richtige Spur.

Unfall-Einsatz für MVG und Feuerwehr - Tram entgleist am Stachus in München und beschädigt Straßenbahn

Die Tram entgleiste Dienstagmittag im Bereich der Sonnenstraße und Bayerstraße. Laut Feuerwehr wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die zweite Straßenbahn, die beschädigt wurde, konnte ihre Fahrt weiter fortsetzten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und MVG brachten die entgleiste Bahn mithilfe von Verschiebeblechen, der Seilwinde eines Rüstwagens und viel Manpower wieder auf die richtige Spur, nachdem die Fahrgäste ausgestiegen waren.

Wegen der Sperrung an der Sonnenstraße und Bayerstraße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr kann den entstanden Sachschaden nicht beziffern. Die Münchner Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Bei BMW blockierte nach einem Unfall in München die Tram, sodass die Feuerwehr den Wagen mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus dem Schotterbett entfernen musste.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.