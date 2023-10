OB Reiter spricht Machtwort zur Tram nach Johanneskirchen: MVG soll keine Bäume fällen ‒ vorerst

Bis zum Planfeststellungsbeschluss sollen wegen dem geplanten Bau der Tram Johanneskirchen keine Bäume gefällt werden. © Katrin Hildebrand

OB Reiter weist die MVG an, aufgrund des ökologischen Gleichgewichts in München vorerst keine Bäume wegen dem geplanten Bau der Tram Johanneskirchen zu fällen.

München ‒ Die geplante Tram nach Johanneskirchen soll die Lücke im schienengebundenen Nahverkehr im Osten von München schließen. Sie soll den S-Bahn-Halt Johanneskirchen an das bestehende Straßenbahnnetz anschließen.

Um den Bau zügig zu realisieren, beabsichtigte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) vorab einige Maßnahmen durchzuführen. Neben dem Verlegen von Leitungen sollten dabei auch Bäume gefällt werden.

Tram Johanneskirchen in München: Reiter weist MVG an, keine Bäume zu fällen

Hier hat Oberbürgermeister Dieter Reiter nun ein Machtwort gesprochen: Die MVG soll keine Bäume vor dem Planfeststellungsbeschluss für die Tram Johanneskirchen zu fällen.

„Bäume sind wichtig für das Klima und das ökologische Gleichgewicht in der Stadt. Die Bäume auf der Trambahntrasse dürfen aus meiner Sicht daher erst dann gefällt werden, wenn wir zu 100% sicher sein können, dass die Tramstrecke in der vorgesehenen Form auch tatsächlich realisiert werden kann,“ heißt es in einem Statement am Dienstag. Diese Sicherheit sei letztlich erst mit Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses gegeben.

Bis Sicherheit vorliegt - Bäume bleiben wegen ökologischen Gleichgewicht

OB Reiter habe die MVG nun angewiesen, die Bäume nicht vorab zu fällen und den geplanten Bauablauf entsprechend umzustellen. „Die daraus resultierenden Mehrkosten müssen wir zum Schutze der Bäume in Kauf nehmen.“

