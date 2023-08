Frontale Kollision mit Tram in München ‒ Betrunkener Radler fährt in Einbahnstraße und verursacht Unfall

Von: Jonas Hönle

Teilen

Ein betrunkener Radler kollidierte in einer Einbahnstraße in München mit einer Tram. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Ein betrunkener Radfahrer fuhr verkehrswidrig in eine Einbahnstraße am Bahnhofsplatz und prallte bei einem Unfall frontal mit einer Tram zusammen.

München / Maxvorstadt ‒ Bei betrunkener Radfahrer kollidierte in München frontal mit einer Tram. Der Mann verletzte sich durch den Sturz am Kopf und musste ins Krankenhaus. Bei der Straßenbahn entstand ein leichter Sachschaden.

Tram-Unfall in München - Betrunkener Radler verursacht frontale Kollision in Einbahnstraße

Der 36-Jährige Münchner fuhr am Montagabend, gegen 22.40 Uhr, am Bahnhofsplatz über eine Sperrfläche verkehrswidrig in die Prielmayerstraße ein, berichtet die Polizei. Bei dieser Straße handelt es sich um eine Einbahnstraße, die lediglich für den Linienverkehr freigegeben ist.

In der Prielmayerstraße prallte der Radler dann frontal gegen eine fahrende Tram der Linie 19. Diese wollte gerade auf den Bahnhofsplatz einbiegen.

Radler in Prielmayerstraße vor Unfall anscheinend mit Handy beschäftigt

Als die Polizei den Unfall aufnahm, bemerkten die Beamten eine starke Alkoholisierung bei dem Fahrradfahrer. Zeugen teilten zudem mit, dass der Mann unmittelbar vor der Kollision mit einem Handy beschäftigt war.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.



Hinweis der Münchner Verkehrspolizei Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

Beim Abbiegen wurde ein 75-jähriger Radfahrer aus München von einer Tram erfasst und schwer verletzt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.