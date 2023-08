Trambahn rammt in Maxvorstadt Reisebus

Von: Andreas Schwarzbauer

Bei einer Kollision auf der Barer Straße wurde die Frontscheibe der Trambahn zerstört. © Feuerwehr München

Weil der Fahrer eines Reisebusses beim Linksabbiegen auf der Barer Straße eines Straßenbahn übersieht, kommt es zu einer Kollision. Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort

Maxvorrstadt - Ein Reisebus mit 35 Jugendlichen und sechs Begleitpersonen ist am Samstag auf der Barer Straße mit einer Trambahn kollidiert. Der 38-jährige Fahrer war gegen 10.50 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs. Er wollte an der Gabelsbergerstraße nach links abbiegen und übersah dabei eine Straßenbahn der Linie 20 in Richtung Moosach.

Maxvorstadt: Straßenbahn prallt in rechte Seite des Busses

Trotz einer Notbremsung prallte die Trambahn mit der Front in die rechte hintere Seite des Busses. Dabei Dabei brachen die Frontscheiben der Straßenbahn und die rechte hintere Seitenscheibe des Reisebusses.

Da die Lage anfangs unklar war, wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften alarmiert. Doch glücklicherweise wurden sechs Jugendliche aus dem Reisebus sowie drei Fahrgäste der Straßenbahn nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort, sie mussten nicht ins Krankenhaus.

Maxvorstadt: Reisebus ist nicht mehr fahrbereit

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen nach einer Erstversorgung der Verletzten die Absicherung der Unfallstelle sowie das Reinigen der Fahrbahn von Fahrzeugteilen. Im Zuge dessen musste ein Trambahngleis für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Für die Reisegruppe konnte in einem Café in der Pinakothek der Moderne eine vorübergehende Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen werden. Da der Bus nicht mehr fahrbereit ist, kümmerte sich das Reiseunternehmen um einen Ersatz. Die beschädigte Straßenbahn brachten Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe zur Reparatur ins Trambahndepot. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

