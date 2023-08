Yann Sommer wechselt vom FC Bayern nach Mailand

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

FC-Bayern-Torhüter Yann Sommer zieht es zu Inter Mailand. © Marcus Brandt, dpa

Yann Sommer, Torhüter des FC Bayern, hat die Freigabe für einen Wechsel zu Inter Mailand bekommen. Münchner auf Torhüterposition dünn besetzt. So ist der Stand bei Harry Kane.

Der Schweizer Torhüter Yann Sommer (34) wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand. Mehrere Medien berichten, dass ihm die Münchner die Freigabe erteilt haben. Die Ablöse soll bei sechs Millionen Euro liegen. Da Manuel Neuer (37) nach seinem Beinbruch noch nicht wieder fit, wird im Supercup gegen RB Leipzig wohl Sven Ulreich (35) im Tor des FC Bayern stehen.

Trambahn rammt Reisebus

Yann Sommer verlässt FC Bayern trotz Vertrag bis 2024

Sommer war erst in der Winterpause für acht Millionen von Gladbach nach München gewechselt, um den verletzten Neuer zu vertreten. Er besaß zwar noch einen Vertrag bis Juni 2024, hatte aber mit Blick auf die EM in Deutschland ein Engagement als klare Nummer eins gesucht, um seinen Status im Nationalteam nicht zu gefährden. Inter benötigte Ersatz für den zu Manchester United gewechselten Kameruner Andre Onana.

Messerangriff in der Maxvorstadt

Der FC Bayern stimmte dem Transfer zu, obwohl noch unklar ist, wann Neuer wieder fit ist. Weil die Münchner zudem Alexander Nübel an den VfB Stuttgart verliehen haben, steht derzeit neben Ulreich nur noch U19-Schlussmann Max Schmitt zur Verfügung. Daher wurden zuletzt der Georgier Giorgi Mamardaschwili (22) vom FC Valencia, Marokkos Nationaltorhüter Bono (32) vom FC Sevilla und der vereinslose Spanier David de Gea (32) als Zugänge gehandelt.

Transfer von Harry Kane zum FC Bayern als unendliche Geschichte

Im Fall von Stürmer Harry Kane (30) soll Tottenham eine Deadline des FC Bayern verstreichen lassen haben. Bis Freitagmitternacht sollten die Engländer angeblich ein 100-Millionen-Euro-Angebot der Münchner final annehmen oder ablehnen. Doch Tottenham-Boss Daniel Levy hat darauf bisher nicht reagiert.

Trägt Harry Kane bald das Trikot des FC Bayern? Eine Entscheidung scheint näher zu rücken. © Then Chih Wey, dpa

Kane, dessen Vertrag 2024 ausläuft, soll sich mit den Münchnern einig sein. Er will aber wohl bis zum 1. Spieltag am Sonntag, 13 August, Klarheit. Er soll klargemacht haben, dass sich ein Wechsel in diesem Sommer erledigt hätte, wenn er für Tottenham gegen Brentford auf dem Platz steht.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.