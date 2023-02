Das Spiel mit der Angst ‒ Theaterstück inszeniert in München Tricks von Callcenter-Betrügern und gibt Tipps

Von: Kristina Beck

Spielen klassische Trickbetrüger-Szenen nach, um aufzuklären: Pascale Ruppel (links) und Kathrin Gerlsbeck vom Replay-Theater. © Kristina Beck

Trickbetrüger kassieren in München kräftig ab. Wie die Polizei mit einem Theaterstück für die Maschen der Kriminellen sensibilisieren will

München / Sendling ‒ Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder der vermeintliche Enkel, der in der Klemme steckt: In München fallen beinahe täglich meist ältere Menschen Trickbetrügern zum Opfer. Alleine im vergangenen Jahr wurden in der Isarmetropole circa fünf Millionen Euro erbeutet, erklärt Bianca Küper, Kriminalhauptmeisterin aus der Abteilung Kriminalprävention.

„Es gab 2022 knapp 600 Taten, davon waren es etwa 100 Volltaten und circa 500 Versuche“, führt Küper aus. Die Täter sind in Familienstrukturen, Clans oder Banden organisiert und agieren von im Ausland sitzenden Callcentern aus.

Theater gegen Trickbetrug: Schauspielerinnen wollen in kleinen Szenen auf Schockanrufe und Co. aufmerksam machen

Um aufzuklären und zu sensibilisieren, bietet die Polizei seit 2015 das Theaterprojekt „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind!“ an. Das Interesse ist groß: Alleine beim letzten Gastspiel in der Pfarrei St. Achaz in Sendling verfolgten gut 110 Interessierte die Szenen des „Replay Theaters“.

Mit Humor und interaktiven Elementen beleuchten die Schauspielerinnen Pascale Ruppel und Kathrin Gerlsbeck das thematische Spektrum des Trickbetrugs.



Gertrude, Hannelore und Co. ‒ Wer sind die Opfer von Trickbetrügern?

Wen es letztendlich trifft, ist kontrollierter Zufall. Die Schauspielerinnen stellen es so nach: Da steht ein Mann und wählt sich durch eine Liste von älter klingenden Namen: Gertrude, Hannelore, Herbert… Die Polizei bestätigt das Vorgehen.



Was sich antiquiert anhört, scheint zu funktionieren. Obwohl bei 100 Fällen nur zwei bis drei erfolgreich sind, sei die Masche doch so ergiebig, dass sich der



Aufwand bei der vermeintlichen geringen Trefferquote lohne, berichtet Harald Frießner, Kriminalhauptkommissar aus der Abteilung Prävention und Opferschutz. Auch Ruppel rechnet vor: Bei 300 000 potenziellen Opfern in München, was circa vier Mal der ausverkauften Allianz Arena entspricht, rentiere sich die Arbeit.

Bianca Küper und Harald Frießner von der Polizei München beraten die Schauspielerinnen bei der Entwicklung des Stoffs und beantworten Fragen des Publikums. © Kristina Beck

Was nationale oder regionale Unterschiede angeht, lassen sich nach Angaben der Polizei Brennpunkte nicht unbedingt ausmachen. Es sei die Masse, die typisch für diese Art von Organisierter Kriminalität ist. Allerdings räumt Frießner ein, dass bestimmte Städte für eine Zeit lang im Fokus stehen. Als Beispiel werden aktuell München und Köln genannt. Erst wenn sie „abgegrast sind“ ziehen die Banden weiter.



„Misstrauen ist keine Unhöflichkeit“: Mit Selbstsicherheit gegen die Maschen der Trickbetrüger

„Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!“, betont Schauspielerin Ruppel. Dieses hat Werner Rehnböck (75) – Gast bei der Sendlinger Veranstaltung – bereits verinnerlicht: „Man soll sich nicht ins Gespräch verwickeln lassen.“ Seinen Humor hat er trotz des ernsten Themas nicht verloren und berichtet davon, dass er den Spieß am Telefon auch schon mal umdrehen würde, indem er den Anrufer fragt: „Wissen Sie nicht, wen Sie hier anrufen?“ Es scheint zu klappen: Die Anrufer seien perplex und würden auflegen.

Der Besucher Werner Rehnböck wehrt sich mit eigenen Tricks gegen die Betrüger. © Kristina Beck

Was die Experten den Senioren ansonsten raten? Notruf wählen, Öffentlichkeit herstellen und nicht verunsichern lassen.

Der nächste Vor-Ort-Termin Wer selbst einmal Gast des Replay-Theaters sein will, hat am Mittwoch, 8. Februar, das nächste Mal Gelegenheit dazu. Bei der kommenden Vorstellung um 14 Uhr im Pfarrsaal der Josephskirche in der Maxvorstadt können Interessierte ganz gefahrlos in die dunkle Welt des organisierten Callcenter-Betrugs eintauchen und sich Tipps und Tricks zu holen. Nähere Infos gibt es online unter www.replay-theater.de.

