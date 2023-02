Vorsicht Trickbetrüger

Vor allem Senioren sollten vorsichtig sein. In Berg am Laim treiben derzeit Trickbetrüger ihr Unwesen. © Polizei

Die Münchner Polizei warnt: In Berg am Laim treiben derzeit Trickbetrüger ihr Unwesen. Allein am vergangenen Donnerstag und Freitag kam es zu drei Fällen.

Berg am Laim – Am Donnerstag, 26. Januar, gegen 14.15 Uhr, befand sich ein über 80-Jähriger im Bereich der Truderinger Straße in München. Dabei wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der sich als Heizungsmonteur ausgab und Rohrleitungen in der Wohnung überprüfen wollte. Der Senior nahm ihn mit in seine Wohnung und zeigte ihm mehrere Heizungsrohre. Kurz darauf standen zwei weitere unbekannte Männer in der Wohnung, wiesen sich mit einem angeblichen Dienstausweis als Polizeibeamte aus und gaben gegenüber dem über 80-Jährigen an, dass es sich bei dem Handwerker um einen Betrüger handle, den sie festnehmen müssten. Einer der beiden angeblichen Polizeibeamten täuschte eine Identitätsfeststellung beim angeblichen Handwerker vor, während sich der zweite angebliche Polizeibeamte Wertgegenstände zeigen ließ.



Im Anschluss lenkten die unbekannten Täter den Wohnungsinhaber ab und entwendeten die zuvor gezeigten Wertgegenstände. Danach verließen sie die Wohnung. Kurz darauf stellte der über 80-Jährige den Diebstahl fest und verständigte die Polizei.



Der erste Täter (Handwerker) ist etwa 45 Jahre alt, klein und hat eine kräftige Statur. Er trug eine dunkelblaue Jacke, hat ausländisches Aussehen und sprach deutsch. Der zweite Täter (Polizeibeamter) ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und trug schwarze Kleidung. Er zeigte einen grün-roten Dienstausweis vor und sprach deutsch. Der dritte Täter (Polizeibeamter) ist ebenfalls 35 bis 40 Jahre alt. Er trug schwarze Kleidung und sprach deutsch.



Die Münchner Polizei fragt: Wer hat im Bereich St.-Veit-Straße, Truderinger Straße, Hansjakobstraße, Ursberger Straße in Berg am Laim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Telefon 2910-0, zu setzen.



Am Freitag, 27. Januar, kam es Laufe des Tages in Berg am Laim zu zwei versuchten Trickdiebstählen. Auch in diesen beiden Fällen handelte es sich um einen falschen Handwerker, der dann durch falsche Polizeibeamte festgenommen wurde.



Dabei wurde gegen Mittag eine 82-Jährige aus Berg am Laim vor der Haustüre ihres Anwesens von drei Männern angesprochen. Sie boten ihr ihre Hilfe zum Hochtragen ihrer Einkäufe an. Einer der Männer trug dann ihre Taschen bis zur Wohnungstüre, während die anderen beiden in den Keller gingen. Einer der Männer hatte ihr noch vorher zugeflüstert, dass es im Haus eine Festnahme gegeben habe. Schließlich wollte einer der Männer noch zu der Frau in die Wohnung, um dort die Heizungsrohre zu überprüfen. Die 82-Jährige ließ sich jedoch nicht darauf ein, so dass sich alle drei Männer in der Folge wieder entfernten. Anschließend verständigte die Bewohnerin die Polizei.



Noch am selben Tag gegen 16.35 Uhr, sprach laut Polizei außerdem ein Mann eine 79-Jährige nach dem Einkaufen in einem Supermarkt auf der Straße an. Er gab sich ihr gegenüber als Handwerker zu erkennen und teilte ihr mit, dass die Rohrleitungen in ihren Räumlichkeiten überprüft werden müssten. Daraufhin ging die Frau mit dem unbekannten Mann in ihre Wohnung. Kurz darauf traten noch zwei weitere Männer durch die noch geöffnete Tür in die Wohnung ein. Sie stellten sich der Frau als Polizisten vor. Im Anschluss wurde die Wohnung von allen drei Männern abgesucht. Da die 79-Jährige nichts Wertvolles in der Wohnung hatte, gingen alle drei ohne jegliche Beute aus der Wohnung. Der erste Täter ist etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, hat wenig Haare, korpulente Statur, grauen Bart. Er sprach mit einem hochdeutschen Akzent und trug eine dunkle Jacke. Der zweite Täter ist 1,70 Meter groß, hat dichtes Haar, schlanke Statur und ebenso einen grauen Bart. Er trug eine lange braune Jacke. Der dritte Täter ist schätzungsweise 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Wer hat im Bereich der Berg-am-Laim-Straße, Piusstraße, Aschheimer Straße, Grafinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Auch in diesem Fall hofft das Kommissariat auf Hinweise.



Die Kriminalpolizei München warnt insbesondere ältere Menschen davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen wie behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Betroffene zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung überhaupt der Wahrheit entspricht.



Die Polizei betont: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit. Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben. Also sollte sich jeder trauen einmal nachzufragen.