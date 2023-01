Polizei München warnt vor Trickbetrug durch falsche Beamte und gibt Tipps

Trickbetrug in München: Falsche Polizisten überrumpeln Jugendliche ‒ Täter entkommen aus Wohnung mit Beute

Von: Jonas Hönle

Falsche Beamte überrumpelt Jugendliche und gelangen in ihre Wohnung. Die Polizei München sucht nach einem Trickbetrug Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung der Täter. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Falsche Polizisten überrumpelten zwei Jugendliche und gelangten in ihre Wohnung. Bei dem Trickbetrug entkamen die Täter mit Schmuck und Bargeld.

München / Sendling ‒ Nach einem Trickbetrug durch falsche Beamte in München ermittelt nun die echte Polizei. Die drei Täter überrumpelten zwei Jugendliche und gelangten ihre Wohnung. Dort stahlen sie Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro.

Trickbetrug in München - Falsche Polizisten überrumpeln Jugendliche und gelangen in Wohnung

Die Unbekannten gelangten am Mittwochabend in das Mehrfamilienhaus in Sendling und klopften dort an eine Wohnungstür, berichtet die Polizei. Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren öffneten schließlich die Tür.

Da sich die Männer als Polizisten ausgaben und behaupteten, die Wohnung durchsuchen zu müssen, ließen die Teenager die Täter eintreten.

Täter stehlen Schmuck und Bargeld

Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung daraufhin nach Bargeld und Schmuck und flohen im Anschluss mit ihrer Beute.

Die Jugendlichen verständigten später Angehörige, die wiederum die Polizei alarmierten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen und veröffentlich Beschreibung der unbekannten Täter

Die Polizei München sucht nun Zeugen, die zu dem Vorfall am Mittwoch, gegen 17.10 Uhr, im Bereich der Fuggerstraße, Martin-Behaim-Straße, Hansastraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweis liefern können.

Sie können sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat für Trickbetrug (Tel. 089/2910-0), oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1 : Männlich, ca. 1,70 m groß, schwarze Hose, schwarze Mütze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, sprach hochdeutsch

: Männlich, ca. 1,70 m groß, schwarze Hose, schwarze Mütze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, sprach hochdeutsch Täter 2 : Männlich, ca. 1,65 m groß, schwarze Hose, schwarze Jacke mit weißen Kreisen, schwarze Mütze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, sprach deutsch und türkisch

: Männlich, ca. 1,65 m groß, schwarze Hose, schwarze Jacke mit weißen Kreisen, schwarze Mütze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, sprach deutsch und türkisch Täter 3: Männlich, ca. 1,90 m groß, schwarze Hose, schwarze Mütze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, sprach hochdeutsch

Polizei München warnt vor Trickbetrug durch falsche Beamte und gibt Tipps

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.



Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Warnhinweis Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

