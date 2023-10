Nicht allein im Alter: Projekt „AVAiR“ in Trudering gestartet

Mit Unterstützung der Stadt München konnte das Projekt AVAiR am Familienzentrum Trudering in die Wege geleitet werden. Nun fand dort die Auftaktveranstaltung statt. © oh

Im September ist das Projekt „AVAiR“ zur Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gestartet – gegen Einsamkeit und soziale Isolation.

Trudering – Ziel des Projekts „AVAiR“ (Übergang gestalten: Aktiv – Vernetzt – Abgesichert im Ruhestand) ist es, den Neu-Rentnerinnen und Neu-Rentnern die Möglichkeit zu eröffnen, eine sinnstiftende und gesellschaftlich bedeutsame Aufgabe zu übernehmen, neue Netzwerke im Viertel aufzubauen und – wenn gewünscht – auch die finanzielle Situation im Ruhestand zu verbessern.



Eine sinnvolle Aufgabe und die Einbettung in ein soziales Netzwerk tragen nicht nur durch die ersten Jahre des Ruhestandes, sie bereiten den Weg für ein größtmögliches Wohlbefinden im Älterwerden: Sie sichern soziale Teilhabe, stärken die Gesundheit, festigen ein soziales Netzwerk und ermöglichen Hilfestellungen im hohen Alter und bei gestiegener Hilfsbedürftigkeit.



Gegenseitige Unterstützung als Leitmotiv

Durch das Engagement der Babyboomer profitiert der ganze Stadtteil, von Fachkräftemangel betroffene Einrichtungen finden durch zusätzliches Ehrenamt Unterstützung und der Zusammenhalt in der Gesellschaft wird gestärkt. Kooperierende Firmen, über die der Zugang zur Personengruppe noch während der Beschäftigung erfolgt, profitieren von der gestärkten Resilienz der Betroffenen im letzten Abschnitt ihrer Berufstätigkeit.



Mit dieser Projektidee ist Caroline Beekmann, Leiterin des Familienzentrum Trudering, Anfang letzten Jahres an die Vertreterinnen und Verteter der unterschiedlichen Fraktionen im Bezirksausschuss Trudering-Riem herangetreten. Überzeugt von der Idee stellte die örtliche SPD-Vertreterin Eva Blomberg den Kontakt zur Co-Vorsitzenden der SPD für Trudering, Julia Stark, und zu Cumali Naz, Stadtrat und Mitglied im Sozial-, Bildungs-, Sport- und Kreisverwaltungsausschuss her. Die Idee begeisterte sofort und Cumali Naz brachte den Antrag in den Stadtrat ein, welcher das Projekt einstimmig annahm. Dank des Sozialreferats, dem Amt für Soziale Sicherung, Altenhilfe und Pflege, konnte auch die Finanzierung von AVAiR sichergestellt werden.



Projektstart mit Auftaktveranstaltung

In der Auftaktveranstaltung am 25. September feierte das Familienzentrum Trudering den Projektstart. Das Familienzentrum freute sich über die Teilnahme der Kooperationspartnerinnen und -partner aus dem Sozialreferat, der Stadtpolitik, dem Sozialbürgerhaus, dem Jobcenter und von Regsam, dem Regionalen Netzwerk für Soziale Arbeit in München.



Ab sofort werden die pädagogischen Fachkräfte Annika Lichtenstern und Stefanie Neuweiler, unterstützt durch ihre langjährig erfahrene Kollegin Claudia Hostlowsky, im Rahmen des Projekts die Teilhabe zukünftiger Rentnerinnen und Rentner in München stärken, sie beim Übergang in den Ruhestand begleiten, gemeinsam individuelle und sinnhafte Ansätze zur Lebensgestaltung erarbeiten und sie in Ehrenamt – mit und ohne Aufwandsentschädigung – oder in Minijobs bei Sozialen Trägern vermitteln.



Nächster Schritt: Netzwerke knüpfen

Im nächsten Schritt wird nun konkret auf Firmen und künftige Rentnerinnen und Rentner zugegangen und es werden Netzwerke im sozialen Raum geknüpft.



An der Kooperation Interessierte Firmen und Soziale Träger sind immer willkommen und können sich ab sofort beim Familienzentrum melden. Diese und alle anderen Interessierten finden weitere Infos unter www.familienzentrum.com.